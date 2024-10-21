Бюджетный планшет Tecno MegaPad 11 получит 8 ГБ ОЗУ

В базе Google Play Console обнаружились сведения о планшете Tecno MegaPad 11, который еще не был представлен официально. Устройство с модельным обозначением получит 11-дюймовый экран с разрешением 1200:1920 пикселей (формат Full HD) и плотностью пикселей 280 ppi, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 14. Ранее сообщалось о наличие литий-полимерного аккумулятора ёмкостью 8000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Ориентировочная цена планшета не раскрывается, но очевидно, что он будет представлять бюджетный сегмент.