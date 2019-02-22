Бюджетный смартфон Archos Oxygen 68 XL получил АКБ на 5000 мАч

Компания Archos пополнила ассортимент смартфонов моделью Archos Oxygen 68 XL, дизайн которого имеет отличительную черту. Вырез под фронтальную камеру здесь расположен в правом верхнем углу, а не в центре или в активной области экрана. Новинку также оснастили 6,85-дюймовым дисплеем с разрешением 1352:640 пикселей, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой на 8 Мп и 0,3 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Смартфон появится в продаже в мае по цене 149 евро.