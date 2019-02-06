Бюджетный смартфон Coolpad Cool 3

Китайский производитель телефонов Coolpad представил в Индии новый смартфон под названием Cool 3 .

Аппарат является бюджетным предложением и считается первым в сегменте, который поставляется с предустановленной Android 9 Pie. Устройство также рекламируется как «бескомпромиссный» дизайн и по словам компании, предлагает соотношение цены и качества. Цена Coolpad Cool 3 в Индии была установлена ​​на уровне 84 долларов. Телефон доступен в четырех цветах градиента: Midnight Blue, Rugby Blue, Ocean Indigo и Teal Green.

Что касается технических характеристик, Coolpad Cool 3 поставляется с 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ 720 x 1440p и небольшим вырезом сверху для селфи камеры. В его основе лежит новейший восьмиядерный чипсет Unisoc с тактовой частотой 1,3 ГГц, совместимый с AI и VR. SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Для фотографирования Coolpad Cool 3 оснащен 8-мегапиксельной камерой в паре с 0,3-мегапиксельной камерой светодиодной вспышкой на задней панели. На задней панели устройства красуется градиентная отделка и датчик отпечатков пальцев. Питает смартфон батарея емкостью 3000 мАч.