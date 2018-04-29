Бюджетный смартфон Homtom S99 получил аккумулятор на 6200 мАч

Компания Homtom пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Homtom S99, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея на 6200 мАч. Новинку также оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев и двойной камерой. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.0 Oreo. Остальные характеристики устройства будут объявлены позже, а вот цена уже известна. Долгоиграющий смартфон обойдется в 130 долларов.