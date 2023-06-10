Бюджетный смартфон Itel S23 получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Itel пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Itel S23, которая оценена в 105 долларов на дебютном индийском рынке. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Unisoc T606, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5, а также предустановленной операционной системой Android 12.