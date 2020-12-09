Бюджетный смартфон Lemon K12 оценен в $110

Компания Lenovo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Lemon K12, ориентировочная цена которого составляет около 110 долларов. Итак, новинку оснастили неназванной платформой Snapdragon, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для одинарной фронтальной камеры, сдвоенной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч. Дата начала продаж пока не сообщается.

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