Бюджетный смартфон Meizu M6T оценен в 12 тысяч рублей

Компания Meizu поделилась подробностями российского релиза бюджетного смартфона M6T, который ранее был представлен в Китае. В нашей стране выйдут две версии новинки: на 16 ГБ встроенной памяти за 11 990 рублей и с 32 ГБ ПЗУ за 13 990 рублей. Старт предзаказов запланирован на середину июня. Напомним, что смартфон оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, старой восьмиядерной платформой MediaTek MT6750, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой для разблокировки устройства по лицу, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3300 мАч.