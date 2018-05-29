Бюджетный смартфон Meizu M6T оценен в 125 долларов

Компания Meizu пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью M6T, которая получила несколько версий. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, старой восьмиядерной платформой MediaTek MT6750, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой для разблокировки устройства по лицу, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3300 мАч. Смартфон выйдет в трех версиях: 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти за 125 долларов, с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти за 155 долларов, а также с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за $170.