Бюджетный смартфон Nokia 2.1 получил АКБ на 4000 мАч

Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 2.1, который унаследовал главную особенность своего предшественника – аккумулятор на 4000 мАч. Новинку также оснастили корпусом из поликарбоната с металлической полоской, 5,5-дюймовым дисплеем с обычным соотношением сторон и разрешение 1280:720 пикселей, чипсетом Snapdragon 425,1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, портом USB Type-C, а также операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition. Смартфон появится в продаже в июле по цене 115 долларов.