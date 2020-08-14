Бюджетный смартфон Nokia 2.4 получит аккумулятор на 4500 мАч

Сетевые инсайдеры рассекретили характеристики доступного смартфона Nokia 2.4, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 2/3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, слот для карт памяти microSD, модули Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъем для наушников, порт Micro-USB, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и предустановленную операционную систему Android 10. Смартфон можно будет купить в синей, пурпурной и серой расцветках по цене от 130 долларов.

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