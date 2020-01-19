Бюджетный смартфон Nokia в базе данных FCC

2020-01-19, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Nokia ; [126]
На сайте регулятора Федеральной комиссии по связи США (FCC) засветилась бюджетная новинка Nokia от компании HMD Global. Гаджет получил кодовое название TA-1207. По прогнозам, на рынке он будет называться Nokia 1.3. Гаджету приписывают 5,7 либо 5,8- дюймовый экран (1520:720 пикселей), аккумулятор на 3000 мАч, четырехъядерную платформу Snapdragon 215 с тактовой частотой до 1,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 308, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти. Представить аппарат должны в первой половине этого года.


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