Бюджетный смартфон OPPO A1K

Компания OPPO работает над смартфоном начального уровня OPPO A1K.

В настоящее время он появился на NBTC, который является сертификационным сайтом в Таиланде, с номером модели CPH1923. Что касается технических характеристик, то телефон, будет в двух оттенках: красный и черный. Ожидается, что в телефоне будет установлен 6-дюймовый водостойкий дисплей и одна камера со светодиодной вспышкой на задней панели. OPPO A1K, будет, иметь размеры 154,4 x 77,4 x 8,4 мм и весить 165 грамм. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio P22 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которые можно дополнительно расширить с помощью карты microSD. По сообщениям, в OPPO A1K не будет присутствовать сканер отпечатков пальцев, что заставляет пользователей полагаться на функцию разблокировки лица.