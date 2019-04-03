Бюджетный смартфон OPPO A7n

Китайский производитель телефонов OPPO выпустил новый доступный смартфон OPPO A7n. Аппарат является ответвлением от прошлогоднего смартфона OPPO A7 и имеет тот же дизайн и почти аналогичные характеристики. Ключевым отличием OPPO A7n от A7 является процессор.

Говоря о технических характеристиках, OPPO A7n поставляется с 6,2-дюймовым HD+ дисплеем с вырезом Waterdrop и соотношением экрана к корпусу 88,8 процента. Процессор Helio P35 SoC, работающий на ядре, сопряжен с 4 ГБ ОЗУ и встроенным хранилищем объемом 64 ГБ, которое можно дополнительно расширить до 256 ГБ с помощью карты microSD. Стоимость смартфона составляет 223 доллара.