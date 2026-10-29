Бюджетный смартфон POCO C95 Pro выпустили в России

В российской продаже появился бюджетный смартфон POCO C95 Pro, который оценен в 19 и 23 тысячи рублей за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон получил 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 825 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G91-Ultra с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, операционную систему Android 16 «из коробки», батарею ёмкостью 7500 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 45 Вт и 22,5 Вт соответственно, 50-Мп тыльную и 8-Мп фронтальную камеры, стереодинамики, 3,5-мм аудиоразъем, модуль NFC, а также защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64.