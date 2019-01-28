Сегодня компания Realme анонсировала бюджетный смартфон Realme C1 (2019).

Поставляться будет в двух вариантах: на 2 ГБ и 2 ГБ оперативной памяти. Заинтересованные покупатели могут выбрать Realme C1 (2019) в двух цветовых вариантах: темно-синий и зеркальный черный. Смартфон оснащен 6,2-дюймовым высокоточным дисплеем с разрешением HD+ и использует восьмиъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц. НА задней панеле расположилась дфоная камера на 13 + 2 МП. Работает Realme C1 на платформе Android Oreo с фирменной оболочкой ColorOS. Компания компенсировала датчик отпечатков пальцев с помощью функции разблокировки по лицу с помощью ИИ. Питается смартфон от аккумулятора на 4230 мАч. Стоимость составляет от 105 долларов.