Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03s показали на рендере

Известный своей осведомленностью инсайдер OnLeaks поделился изображением и подробностями о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A03s, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей (вероятно, с разрешением HD+), корпус с габаритами 166,6:75,9:9,1 мм, селфи-камеру на 5 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 13 Мп, дактилоскопический сенсор и симметричный порт USB-C. Напомним, что его предшественник, Samsung Galaxy A02s, вышел в России в конце прошлого года по цене в 10 500 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти.