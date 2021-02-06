Бюджетный смартфон Vivo V2068A получит АКБ на 5000 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo с кодовым названием V2068A, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,52-дюймовый дисплей с разрешением HD+, корпус с габаритами 164,15:75,35:8,5 мм, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, фронтальную камеру в каплевидном вырезе, квадратный блок основной камеры с двумя модулями и вспышкой, а также предустановленную операционную систему Android 11. Также китайский производитель разрабатывает более продвинутую модель с кодовым номером V2048A. Она получит мощную восьмиядерную платформу Dimensity 820, поддержку мобильных сетей пятого поколения и 8 ГБ оперативной памяти.

Комментарии и отзывы Vivo V2068A
Обзоры:
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Новости:
HTC Desire 21 Pro 5G официально представили

Некоторое время назад на просторах интернета мы обнаружили утечку информации о HTC Desire 21 Pro 5G с про...
Samsung Galaxy A52 слили в сеть

Частота появления различной инсайдерской информации о новом смартфоне Samsung Galaxy A52 говорит нам лишь...
Камерофон Vivo X60 Pro+ появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам камерофона X60 Pro+, который стал первым смартфоном на рынке с топовой ...
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Лучшая портативная колонка. JBL GO 2Лучшая портативная колонка. JBL GO 2
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Lenovo ThinkPad X1 Fold оценен в 329 тыс...
Lenovo ThinkPad X1 Fold оценен в 329 тысКомпания Lenovo представила в России первый ноутбук с гибким складным экраном ThinkPad X1 Fold. Новинка п...
Камерофон Vivo X60 Pro доступен для пред...
Камерофон Vivo X60 Pro доступен для предКомпания Vivo начала принимать предзаказы на смартфон Vivo X60 Pro, который был представлен в самом конце...
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с а...
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с аИзучение игры Assassin’s Creed Valhalla мы проводили в вопросе уровня производительности современных виде...
Представлен ноутбук MacBook Pro на проце...
Представлен ноутбук MacBook Pro на процеКомпания Apple представила ноутбук MacBook Pro 13, который получил фирменную ARM-платформу Apple M1. Нови...
Redmi Note 10 получит белую расцветку...
Redmi Note 10 получит белую расцветкуСетевые источники поделились новыми подробностями о смартфонах серии Redmi Note 10, выход которых ожидает...
Huawei nova 8 SE - четыре камеры, зарядк...
Huawei nova 8 SE - четыре камеры, зарядкКомпания Huawei представила приемника представленного в апреле смартфона 7 SE - 8 SE. ...
Робо-волки отпугивают медведей в Японии...
Робо-волки отпугивают медведей в ЯпонииВ прошлом году в Японии медведями были ранены 157 человек, еще десятки зарегистрированы в 2020 году, двое...
Xbox Series S будет иметь всего лишь 364...
Xbox Series S будет иметь всего лишь 364Официального запуска игровой консоли нового поколения Xbox Series S еще не было, но уже многое о ней было...
AGM X5 - первый в мире телефон 5G с проч...
AGM X5 - первый в мире телефон 5G с прочКитайская компания AGM , которая хорошо известна своими телефонами с прочной конструкцией, представила на...
Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14...
Представлены ноутбуки Honor MagicBook 14Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook 14 2021 и MagicBook 15 2021, которые от...
Представлен ноутбук для киберспорта ASUS...
Представлен ноутбук для киберспорта ASUSКомпания ASUS на выставке CES 2021 представила новейший игровой ноутбук ROG Strix SCAR. Ноутбук сочетает ...
Смартфон Xiaomi Mi 11 получил важное обн...
Смартфон Xiaomi Mi 11 получил важное обнКомпания Xiaomi выпустила очередное обновление фирменной прошивки MIUI 12 для флагманского смартфона Mi 1...
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor