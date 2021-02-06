Бюджетный смартфон Vivo V2068A получит АКБ на 5000 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo с кодовым названием V2068A, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,52-дюймовый дисплей с разрешением HD+, корпус с габаритами 164,15:75,35:8,5 мм, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 18 Вт, фронтальную камеру в каплевидном вырезе, квадратный блок основной камеры с двумя модулями и вспышкой, а также предустановленную операционную систему Android 11. Также китайский производитель разрабатывает более продвинутую модель с кодовым номером V2048A. Она получит мощную восьмиядерную платформу Dimensity 820, поддержку мобильных сетей пятого поколения и 8 ГБ оперативной памяти.