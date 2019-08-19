Бюджетник Huawei Y9s с выдвижной камерой засветился в каталоге Android Enterprise

На одной из крупнейших бизнес-платформ Android Enterprise Solutions Directory появились рендеры и характеристики смартфона Huawei Y9s.

Huawei раскрыла довольно мало технических характеристик грядущей модели. Известно, что смартфон будет оснащён 6,5 дюймовым дисплеем, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также указано наличие сканера отпечатков пальцев и отсутствие поддержки NFC.

Цена

Huawei Y9s очень схож по концепции с Honor 9X и 9X Pro: практически идентичный дизайн и выдвижная фронтальная камера. Вполне вероятно, что и процессором в новинке послужит уже знакомый SoC Kirin 810. Работать Y9s будет на Android 9 Pie.Дата выхода и цена смартфона пока неизвестны.