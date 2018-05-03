Бюджетного MacBook Air не будет

Несмотря на то, что компания Apple вроде как планировала в ближайшее время выпустить в свет бюджетный вариант MacBook Air, на самом деле ничего такого не случится. Во всяком случае в ближайшее время — инсайдеры говорят, что компании это просто не нужно. Уже имеется достаточно доступная модель MacBook Pro 13, которая продается чуть дороже тысячи долларов. Делать устройства дешевле компании не интересно, ведь тем же студентам или журналистам не бдел смысла покупать Про-версию, когда есть бюджетник. В принципе, это логично — зачем забирать продажи у своего дорогого ноутбука, который сейчас является самым доступным, чтобы продавать недорогой ноутбук тем же покупателям? Правда, мы ждали бюджетный вариант продукта и надеялись, что это позволит пользователям перейти на более доступный вариант гаджетов Apple.