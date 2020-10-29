Buffalo выпустит WSR-3200AX4S с Wi-Fi 6

Компания Buffalo анонсировала выпуск серии маршрутизаторов оснащенной Wi-Fi 6 "WSR-3200AX4S" со встроенной антенной высокой мощности. Buffalo WSR-3200AX4S с Wi-Fi 6 будет стоить в диапазоне 99 долларов, он доступен в двух цветах: черный и белый.

Максимальная скорость передачи составляет 2,401 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 800 Мбит / с в диапазоне 2,4 ГГц, и он поддерживает «OFDMA», который обеспечивает одновременную связь с несколькими терминалами. Он оснащен уникальными функциями, такими как «Band Steering Lite», который автоматически переключается между двумя диапазонами 2,4 / 5 ГГц.

Интерфейсы подключения - Gigabit WAN x1, Gigabit LAN x4, а размер корпуса составляет 37,5 мм в ширину, 160 мм в глубину, 160 мм в высоту и весит около 390 г. Гарантия на продукцию - один год.

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