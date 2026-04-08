Bungie рассказала о борьбе с читерами в Marathon

С момента запуска Marathon появилось множество жалоб на читеров в этом PvPvE-шутере с элементами эвакуации — в ответ на критику Bungie опубликовала заявление в социальных сетях, где подробно рассказала о своей системе борьбы с читами и о планах по её улучшению. Студия подчёркивает политику нулевой терпимости — если игрок уличён в читерстве, он получает пожизненный бан. При этом разработчики признают, что борьба с читами — это постоянный процесс, который требует регулярного мониторинга, доработок и реакции на новые угрозы. Bungie сообщает, что уже внедрила ряд улучшений, но также работает над новыми функциями.

В частности, упрощается процесс отправки жалоб как внутри игры, так и через веб-инструменты, а также разрабатывается система обратной связи, чтобы игроки видели, приводят ли их репорты к наказаниям. Дополнительно появятся инструменты, повышающие приватность, например скрытие никнеймов, что должно усложнить стрим-снайпинг в соревновательных матчах. Разработчики призывают игроков сообщать о нарушениях и по возможности прикладывать доказательства — клипы и записи трансляций. Рост жалоб на читеров происходит несмотря на использование античита BattlEye, который, к слову, также блокирует возможность играть в Marathon на Steam Deck и устройствах на базе Linux. Видимо, современные читы настолько хорошо скрываются от всех этих систем, что обнаружить их и оперативно блокировать нарушителей просто невозможно. Но работа идёт — это хорошо.