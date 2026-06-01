Представлена казуальная игра HOMEWAVE

Анонсирована HOMEWAVE, уникальная казуальная игра в формате уютной "операционной системы", где игрок сможет обустраивать виртуальные комнаты, брать фриланс-заказы и заводить друзей в ностальгическом 2D-пространстве. Вместе с анонсом у проекта начинается открытый плейтест, доступный каждому в Steam. Любой желающий может поиграть в игру и оставить обратную связь.

  • Карьера декоратора: Украшайте румбоксы, берите заказы на фриланс-бирже и заряжайте клиентов позитивными эмоциями.
  • Разнообразные эстетики: От cottagecore до weirdcore: множество предметов и стилей на любой вкус.
  • Новые друзья: Общайтесь с творческими и немного странными пользователями в мессенджере, узнавайте их личные истории и стройте связи.
  • Собственная сеть HOMEWAVE: Форумы, блоги, фан-сайты - уютный виртуальный интернет для всех.
  • Атмосфера тепла: Стеклянные интерфейсы, 2D-графика и приятная музыка для полного погружения в воспоминания.

