Представлена казуальная игра HOMEWAVE

Анонсирована HOMEWAVE, уникальная казуальная игра в формате уютной "операционной системы", где игрок сможет обустраивать виртуальные комнаты, брать фриланс-заказы и заводить друзей в ностальгическом 2D-пространстве. Вместе с анонсом у проекта начинается открытый плейтест, доступный каждому в Steam. Любой желающий может поиграть в игру и оставить обратную связь.
- Карьера декоратора: Украшайте румбоксы, берите заказы на фриланс-бирже и заряжайте клиентов позитивными эмоциями.
- Разнообразные эстетики: От cottagecore до weirdcore: множество предметов и стилей на любой вкус.
- Новые друзья: Общайтесь с творческими и немного странными пользователями в мессенджере, узнавайте их личные истории и стройте связи.
- Собственная сеть HOMEWAVE: Форумы, блоги, фан-сайты - уютный виртуальный интернет для всех.
- Атмосфера тепла: Стеклянные интерфейсы, 2D-графика и приятная музыка для полного погружения в воспоминания.