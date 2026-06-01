Представлена казуальная игра HOMEWAVE

Анонсирована HOMEWAVE, уникальная казуальная игра в формате уютной "операционной системы", где игрок сможет обустраивать виртуальные комнаты, брать фриланс-заказы и заводить друзей в ностальгическом 2D-пространстве. Вместе с анонсом у проекта начинается открытый плейтест, доступный каждому в Steam. Любой желающий может поиграть в игру и оставить обратную связь.