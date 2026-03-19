NVIDIA получила тонну хейта из-за DLSS 5

Новая технология DLSS 5 от NVIDIA столкнулась с очень негативной реакцией сообщества — официальное видео с анонсом на YouTube получило около 83,7 процента дизлайков и лишь 16,3 процента лайков — это примерно 16107 положительных оценок против 82515 отрицательных при 1,5 миллионах просмотров на момент публикации. Похожая ситуация наблюдается и с другими роликами на канале GeForce. Видео по Resident Evil Requiem набрало лишь 14,9 процента положительных оценок, у Starfield этот показатель составил 18,2 процента. Демонстрации Hogwarts Legacy и EA Sports FC показали 18,7 и 14,5 процента соответственно. Самый высокий результат оказался у технической демонстрации Zorah Unreal Tech Demo — около 37 процентов положительных оценок, хотя это даже не полноценная игра.

Отношение игроков к технологии становится всё более критичным, несмотря на заявления генерального директора, который утверждал, что пользователи ошибаются в своих суждениях, поскольку игры с DLSS 5 сохраняют художественное видение благодаря гибкой настройке и контролю над технологией. Однако, по данным Insider Gaming, разработчики из Capcom и Ubisoft сами были удивлены результатами. Один из сотрудников Ubisoft отметил, что команда узнала обо всём одновременно с публикой, а разработчики Capcom выразили удивление тем, что компания, обычно осторожно относящаяся к использованию ИИ в своих проектах, вообще участвует в продвижении DLSS 5. Так что релиз этой технологии под большим вопросом.