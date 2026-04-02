Второе DLC No Man Left Behind для Commandos: Origins выйдет 28 апреля

Второе дополнение No Man Left Behind для Commandos: Origins станет доступно 28 апреля. Оно выйдет на платформах PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox One и PlayStation 4|5. Это дополнение расширяет основной сюжет игры, разворачивая события в оккупированной Франции, в регионе Овернь. Во время рискованной операции по эвакуации осведомителя с ценными разведданными Зеленый берет попадает в плен к немецким войскам. Команда коммандос — Томас Хэнкок (Сапер), Фрэнсис Т. Вулридж (Снайпер) и Рене Дюшан (Шпион) — получает задачу спасти соратника. Им предстоит преодолеть три сложные миссии: прорваться через горные укрепления, обмануть патрули в густых лесах и проникнуть на строго охраняемую строительную площадку. По пути команда не только столкнется с опасным противником, но и обнаружит ключевые улики, ликвидирует прототип нового немецкого супероружия и соберет жизненно важные разведданные.

Особую угрозу представляет новый враг — радист, способный поднять общую тревогу в случае своей гибели. Внимательность и стратегический подход станут основными инструментами команды: необходимо сначала вывести из строя ретрансляторы, чтобы парализовать коммуникации врага. Успех миссии будет зависеть от точности действий, грамотного планирования и строгой дисциплины спецгруппы.

  • Недостающее звено: в дополнении No Man Left Behind для Commandos: Origins вы узнаете о том, как Зеленый берет попал в плен, кто отправился на его поиски и как началась основная сюжетная кампания.
  • Четыре миссии помогут раскрыть тайну нового немецкого супероружия, которое создается в режиме строжайшей секретности в горах Франции.
  • Поиски секретной информации и пропавшего товарища приведут вас в Оверни, где членов элитного спецподразделения ждут напряженные ночные операции и надежно охраняемые военные объекты, разбросанные по гористой местности.
  • Новые персонажи, среди которых информатор и другие заключенные, а также новый тип врагов — радист, готовый вызвать подкрепление и поднять тревогу, если не перерезать линию связи или вовремя его не ликвидировать.
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
Обзор игры New Super Lucky's Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке
