Subnautica 2 лишилась издателя в лице Krafton

Юридический конфликт между основателями студии Unknown Worlds, разработчиками Subnautica, и компанией Krafton, которая является владельцем студии и бывшим издателем игры, уже стал достоянием общественности. Ситуация дошла до суда, где недавно было принято решение вернуть на должность уволенного основателя и CEO Unknown Worlds. После всей этой истории, а также утечки даты релиза Subnautica 2, которую резко раскритиковал вернувшийся глава студии Тед Гилл, похоже, Unknown Worlds прекратила сотрудничество с Krafton в роли издателя новой части. Если посмотреть страницы игры в Steam и Epic Games Store, можно заметить, что теперь Unknown Worlds Entertainment указана не только как разработчик, но и как издатель Subnautica 2.

Такая же информация отображается и в Epic Games Store. Это довольно неожиданный поворот, учитывая, что Krafton остаётся материнской компанией студии, и такая ситуация вызывает вопросы о будущем разработчика. Пока неясно, кто именно инициировал разрыв — сама студия или Krafton, но теперь остаётся открытым вопрос, как Unknown Worlds проведёт запуск игры без полноценного издателя. Впрочем, студия находится на продвинутой стадии разработки Subnautica 2 и ранее заявляла, что релиз был запланирован на 2025 год. Видимо, проект более или менее готов к запуску, так что роль издателя на текущий момент уже не настолько большая. При этом сам издатель ситуацию комментировать пока что не спешит — возможно, это такой дэмдж-контрол.
Скачать читы на 99 ночей в лесу Роблокс на телефон бесплатно…
Скачайте читы на 99 ночей в лесу Роблокс, чтобы подробнее изучить скрытые механики вы…
Игра BUS: Bro U Survived уже стала доступна…
BUS: Bro U Survived — это экшн-приключение для 1-4 игроков, где вы примеряете роль героев за рулём! Ваша …
В Steam появилась очень полезная функция…
Пользовательские обзоры игр в Steam могут стать более информативными после выхода бета-обновления клиента…
На Valve подали в суд из-за лутбоксов в CS2…
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против игрового гиганта Valve в суд штата н…
Разработчики отключат серверы Highguard уже через неделю…
Крайне обсуждаемая в сети игра Highguard, сервисный рейдовый шутер от студии Wildlight Entertainment, осн…
Rockstar Games подтвердила слив информации…
Сегодня компания Rockstar Games официально подтвердила, что часть её данных была скомпрометирована из-за …
Marvel’s Wolverine выйдет на PS5 в сентябре…
Игра Marvel’s Wolverine, новый супергеройский проект от Insomniac Games, известной по серии Marvel’s Spid…
Crimson Desert уже заработала 20 миллионов долларов…
Видеоигра Crimson Desert подошла к релизу 19 марта с огромным ажиотажем, и теперь аналитики попытались оц…
Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовкеОбзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
