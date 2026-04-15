Subnautica 2 лишилась издателя в лице Krafton

Юридический конфликт между основателями студии Unknown Worlds, разработчиками Subnautica, и компанией Krafton, которая является владельцем студии и бывшим издателем игры, уже стал достоянием общественности. Ситуация дошла до суда, где недавно было принято решение вернуть на должность уволенного основателя и CEO Unknown Worlds. После всей этой истории, а также утечки даты релиза Subnautica 2, которую резко раскритиковал вернувшийся глава студии Тед Гилл, похоже, Unknown Worlds прекратила сотрудничество с Krafton в роли издателя новой части. Если посмотреть страницы игры в Steam и Epic Games Store, можно заметить, что теперь Unknown Worlds Entertainment указана не только как разработчик, но и как издатель Subnautica 2.

Такая же информация отображается и в Epic Games Store. Это довольно неожиданный поворот, учитывая, что Krafton остаётся материнской компанией студии, и такая ситуация вызывает вопросы о будущем разработчика. Пока неясно, кто именно инициировал разрыв — сама студия или Krafton, но теперь остаётся открытым вопрос, как Unknown Worlds проведёт запуск игры без полноценного издателя. Впрочем, студия находится на продвинутой стадии разработки Subnautica 2 и ранее заявляла, что релиз был запланирован на 2025 год. Видимо, проект более или менее готов к запуску, так что роль издателя на текущий момент уже не настолько большая. При этом сам издатель ситуацию комментировать пока что не спешит — возможно, это такой дэмдж-контрол.