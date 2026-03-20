Crimson Desert не работает на видеокартах Intel Arc

Странная ситуация сложилась вокруг новой игры Crimson Desert от Pearl Abyss — проект вообще не запускается на видеокартах Intel Arc. Для многих это стало неприятным сюрпризом. Несмотря на популярность игры в Steam, владельцы графических ускорителей серии Intel Arc сообщают, что она не просто работает плохо — она не запускается вовсе. При попытке открыть игру появляется ошибка о том, что используемое графическое устройство не поддерживается. Ситуация выглядит особенно странно, учитывая масштаб проекта. Фактически игра ограничена только решениями от AMD и NVIDIA. При этом Pearl Abyss официально подтвердила в разделе FAQ, что поддержки Intel Arc нет, и, что ещё хуже, не дала никаких намеков на то, появится ли она в будущем.

Разработчики прямо рекомендуют пользователям, которые купили игру в расчете на совместимость с Arc, оформить возврат средств. Это косвенно указывает на отсутствие планов по добавлению поддержки. Проблема затрагивает не только дискретные видеокарты, но и встроенную графику новых процессоров Intel, включая свежую линейку Panther Lake, где используется одна из самых мощных интегрированных графических систем для мобильных устройств. Однако даже такие решения не могут запустить игру. В результате под удар попадают и будущие портативные игровые устройства на базе этих процессоров, поскольку при запуске пользователи сталкиваются с тем же сообщением о неподдерживаемом оборудовании. И это многих геймеров точно огорчит.
