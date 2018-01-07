CES 2018: LG дебютирует и демонстрирует проектор 4K UHD

LG Electronics намерена расширить свою конкурентоспособность в домашних проекторах 4K UHD с серией HU80K, ее первым 4-мегабайтным UHD- проектором. Ожидается, что глобальный рынок проекторов 4K будет быстро расти, LG уверена, что его лидерство в сегменте светодиодных проекторов может быть повторено и в сегменте проекторов 4K.Традиционно проекторы, которые поддерживают изображения 4K, как правило, тяжелые, дорогие и громоздкие для установки в домашних условиях. Инженеры и дизайнеры LG взяли на себя задачу сократить размер проектора 4U UHD, не жертвуя качеством изображения, и придумали премиальное устройство, которое в два раза меньше конкурирующих 4K проекторов, но все еще проще для кошелька. Проектор LG 4K UHD обещает отличный кинематографический опыт благодаря отличному качеству изображения и портативному размеру 4K, что означает, что среда кино может быть создана в любой комнате дома в любое время.