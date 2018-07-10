CHUWI представили новый планшет Hi9 Pro с поддержкой 4G

Характеристики CHUWI Hi9 Pro:

Процессор: Mediatek Hello X20

Графический процессор: T880 780 МГц

Экран: 8,4 дюймов 2560 * 1600 FHD

Соотношение сторон: 16:10, полностью ламинированный

Размеры: 217,4 * 128,9 * 7,9 мм

Сеть: 4G LTE, две SIM-режим ожидания

ОС: Android Oreo

WIFI: 2.4G / 5G 802.11 a / b / g / n / ac

GPS: поддерживается

Камера: 5-мегапиксельная передняя, 8-мегапиксельная задняя камера, автофокус

Bluetooth: версия 4.1

Порты: Type-C Usb 2.0, разъем для наушников

CHUWI представили новый Android-планшет с поддержкой 4G LTE после большого успеха предшественника Hi9 Air. Новый Hi9 Pro имеет 8,4-дюймовый экран с разрешением экрана 2K (2560 * 1600).Mediatek Helio X20 MT6797 - это один из лучших процессоров ARM SoC для смартфонов, который был представлен в 2016 году. Он изготовлен на основе 20-нм техпроцесса и имеет 10 ядер. Два быстродействующих ядра Cortex-A72 работают на частоте 2,3 ГГц, четыре ядра Cortex-A53 на частоте до 1,83 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 на частоте до 1,4 ГГц.Интегрированный графический процессор ARM Mali T880 MP4 работает на частоте до 780 МГц и имеет четыре кластера (из 16) от архитектуры Midgard (4-го поколения).

Чип также имеет поддержку LTE, а также модем WLAN 802.11ac (280 Мбит / с). GPS / Glonass / BeiDou для идентификации местоположения. Встроенный видеокодер может обрабатывать видео до 4Kx2K H.265 со скоростью 30 кадров в секунду и HDR. SoC также может декодировать H.265, H.264 и VP9 в 4K30.CHUWI Hi9 Pro теперь доступен для покупки на самых популярных интернет площадках(aliexpress,amazon и др.) за - $ 199,99.