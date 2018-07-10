CHUWI представили новый планшет Hi9 Pro с поддержкой 4G

2018-07-10, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - CHUWI Hi9 Pro; [115]
CHUWI представили новый Android-планшет с поддержкой 4G LTE после большого успеха предшественника Hi9 Air. Новый Hi9 Pro имеет 8,4-дюймовый экран с разрешением экрана 2K (2560 * 1600).

Характеристики CHUWI Hi9 Pro:

  • Процессор: Mediatek Hello X20
  • Графический процессор: T880 780 МГц
  • Экран: 8,4 дюймов 2560 * 1600 FHD
  • Соотношение сторон: 16:10, полностью ламинированный
  • Размеры: 217,4 * 128,9 * 7,9 мм
  • Сеть: 4G LTE, две SIM-режим ожидания
  • ОС: Android Oreo
  • WIFI: 2.4G / 5G 802.11 a / b / g / n / ac
  • GPS: поддерживается
  • Камера: 5-мегапиксельная передняя, 8-мегапиксельная задняя камера, автофокус
  • Bluetooth: версия 4.1
  • Порты: Type-C Usb 2.0, разъем для наушников
Mediatek Helio X20 MT6797 - это один из лучших процессоров ARM SoC для смартфонов, который был представлен в 2016 году. Он изготовлен на основе 20-нм техпроцесса и имеет 10 ядер. Два быстродействующих ядра Cortex-A72 работают на частоте 2,3 ГГц, четыре ядра Cortex-A53 на частоте до 1,83 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 на частоте до 1,4 ГГц.
Интегрированный графический процессор ARM Mali T880 MP4 работает на частоте до 780 МГц и имеет четыре кластера (из 16) от архитектуры Midgard (4-го поколения).

Чип также имеет поддержку LTE, а также модем WLAN 802.11ac (280 Мбит / с). GPS / Glonass / BeiDou для идентификации местоположения. Встроенный видеокодер может обрабатывать видео до 4Kx2K H.265 со скоростью 30 кадров в секунду и HDR. SoC также может декодировать H.265, H.264 и VP9 в 4K30.
CHUWI Hi9 Pro теперь доступен для покупки на самых популярных интернет площадках(aliexpress,amazon и др.) за - $ 199,99.


Комментарии:
Планшет Samsung Galaxy Tab Advanced 2 за...
Планшет Samsung Galaxy Tab Advanced 2 заСетевые источники поделились первой фотографией планшета Samsung Galaxy Tab Advanced 2, который еще не бы...
Смартфон Nokia X5 получит чипсет Helio P...
Смартфон Nokia X5 получит чипсет Helio PСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia X5, который должен получить 5,9-дюймовый дис...
Nikon анонсировала фотоаппарат Coolpix P...
Nikon анонсировала фотоаппарат Coolpix PСостоялся анонс фотоаппарата Nikon Coolpix P1000 со 125-кратным оптическим зумом. Поддерживается последов...
Стала известна дата анонса «умных» часов...
Стала известна дата анонса «умных» часовКомпания Samsung готовит к выпуску новые «умные» часы Samsung Gear S4 под именем Samsung Galaxy Watch. Но...
Vivo выпустила на российский рынок смар...
Vivo выпустила на российский рынок смарКомпания Vivo выпустила на российский рынок смартфон Y81. Гаджет получил 6,22-дюймовый экран с вырезом. З...
Началась продажа новой умной колонки Янд...
Началась продажа новой умной колонки ЯндВ магазин и музей Яндекса в Москве поступила первая партия Яндекс.Станций. Цена устройства — 9990 рублей....
Samsung начинает выпуск высокоскоростных...
Samsung начинает выпуск высокоскоростныхSamsung объявила о начале массового выпуска своих чипов V-NAND пятого поколения с самой быстрой скоростью...
Microsoft выпускает планшет Surface Go з...
Microsoft выпускает планшет Surface Go зMicrosoft недавно объявила выпуске нового Surface Go, 10-дюймовой планшета трансформера, версия с поддерж...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681Обзор оперативной памяти Patriot PSD48G266681
Обзор Dyson Pure Cool Link tower TP00. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool Link tower TP00. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Обзор ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3/32GB. Лучший смартфон до 15000 рублейОбзор ASUS ZenFone Max Pro ZB602KL 3/32GB. Лучший смартфон до 15000 рублей
Обзор Redragon ANDROMEDA. Механическая клавиатура с подставкой для рукОбзор Redragon ANDROMEDA. Механическая клавиатура с подставкой для рук
Обзор LaCie Seagate DJI Copilot 2 ТБ (STGU2000400). Внешний диск для летающих дроновОбзор LaCie Seagate DJI Copilot 2 ТБ (STGU2000400). Внешний диск для летающих дронов
Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальны...
Предварительный обзор Vivo Z10. ИдеальныВ последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является ...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплее...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплееМобильные игры постепенно становятся все более и более популярными в разрезе мультиплеера. Это раньше, го...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 Lit...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 LitКомпания Xiaomi длительное время показывала довольно странные продукты. Сначала чехол для защиты от влаги...
Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tere...
Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tereКогда еще только появились новости о Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, фанаты были в полнейшем восторг...
Предварительный обзор Mixcder E8. Шикарн...
Предварительный обзор Mixcder E8. ШикарнБеспроводные наушники в последнее время перестали быть чем-то невероятным и удивительным, пользователи вс...
Предварительный обзор Razer Huntsman. Ме...
Предварительный обзор Razer Huntsman. МеСовременные геймеры уже просто не воспринимают игровую периферию серьезно, если в ней нет подсветки. Это ...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8Длительное время на рынке было всего два серьезных производителя фотоаппаратов профессионального уровня —...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релакса...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релаксаВ последнее время раннеров выходит достаточно мало — геймеры не очень хотят вновь бегать по бесконечным у...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это ...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. ...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про поке...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покеПользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей...
Предварительный обзор Dell Precision 572...
Предварительный обзор Dell Precision 572Многие считают, что на современном рынке из действительно классных систем для работы есть только iMac или...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломка...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломкаДалеко не все современные мобильные игры стоят вашего внимания. Это уже аксиома — разработчики в большинс...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor