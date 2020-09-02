COLORFUL анонсировала серию GeForce RTX 30

NVIDIA только что представила свою графическую карту серии GeForce RTX 30, которая предлагает самый большой скачок в производительности и эффективности, который мы когда-либо видели. Видеокарты Founders Edition в GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 безумно великолепны. Второе поколение семейства NVIDIA RTX, представленное в серии GeForce RTX 30, содержит новую структуру SM наряду с другими улучшениями, такими как; Ядра RT второго поколения, которые обеспечивают вдвое большую пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением. Тензорные ядра третьего поколения обеспечивают двукратное увеличение производительности, что приводит к более эффективному использованию таких технологий, как DLSS.

Vulcan iGame GeForce RTX 30

COLORFUL Vulcan iGame GeForce RTX 30 серии унаследовала видимый многофункциональный ЖК-дисплей. Видеокарта поставляется с модернизированным дисплеем LCD3.0 с размером экрана 480 мм x 120 мм, одним из самых больших дисплеев, встроенных в видеокарту на рынке.

COLORFUL Neptune iGame GeForce RTX 30

а ЖК-дисплее могут отображаться пользовательские изображения JPG, GIF, информация о мониторинге оборудования и другие. COLORFUL Vulcan оснащен кулером с тремя вентиляторами на 3 слота для эффективного охлаждения графического процессора. В комплект COLORFUL Vulcan входит набор инструментов, в котором есть отвертка, держатель VGA и ткань из микрофибры для очистки ЖК-дисплея.COLORFUL Neptune оснащены системой жидкостного охлаждения третьего поколения, обеспечивающей превосходное и бесшумное охлаждение. Он оснащен кулером для воды с зеркальной поверхностью и RGB-подсветкой, которая создает эффектные эффекты.

COLORFUL Advanced

IGame GeForce RTX 3080 Neptune с тонким водоблоком, полностью закрывающим экран, имеет более тонкий форм-фактор с тремя слотами. Neptune также поставляется с ящиком для инструментов с отверткой и держателем VGA.COLORFUL iGame GeForce RTX 30 Series Advanced оснащен усовершенствованным охлаждающим механизмом Silver Shark 3.0, который обеспечивает исключительную эффективность охлаждения.

COLORFUL Ultra

Массивный трехслотовый кулер с тремя вентиляторами обеспечивает агрессивное охлаждение, чтобы обеспечить стабильность и низкие температуры при запуске самых требовательных игр. В серии Advanced также предусмотрена RGB-подсветка на центральном охлаждающем вентиляторе для дополнительной подсветки игровых ПК. Карта отличается легким замороженным визуальным эффектом при изменении цвета. Он также поставляется с ящиком для инструментов с отверткой и держателем VGA.COLORFUL Ultra отличается крутым внешним видом, который соответствует игровому стилю жизни. Его световые эффекты RGB можно синхронизировать со всеми продуктами iGame через приложение iGame Center. Он использует тонкий форм-фактор с 3 разъемами и тремя охлаждающими вентиляторами, двумя 90-мм и одним 80-мм, для эффективного охлаждения графического процессора.