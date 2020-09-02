COLORFUL анонсировала серию GeForce RTX 30

Vulcan iGame GeForce RTX 30COLORFUL Vulcan iGame GeForce RTX 30 серии унаследовала видимый многофункциональный ЖК-дисплей. Видеокарта поставляется с модернизированным дисплеем LCD3.0 с размером экрана 480 мм x 120 мм, одним из самых больших дисплеев, встроенных в видеокарту на рынке.
а ЖК-дисплее могут отображаться пользовательские изображения JPG, GIF, информация о мониторинге оборудования и другие. COLORFUL Vulcan оснащен кулером с тремя вентиляторами на 3 слота для эффективного охлаждения графического процессора. В комплект COLORFUL Vulcan входит набор инструментов, в котором есть отвертка, держатель VGA и ткань из микрофибры для очистки ЖК-дисплея.
COLORFUL Neptune iGame GeForce RTX 30COLORFUL Neptune оснащены системой жидкостного охлаждения третьего поколения, обеспечивающей превосходное и бесшумное охлаждение. Он оснащен кулером для воды с зеркальной поверхностью и RGB-подсветкой, которая создает эффектные эффекты.
IGame GeForce RTX 3080 Neptune с тонким водоблоком, полностью закрывающим экран, имеет более тонкий форм-фактор с тремя слотами. Neptune также поставляется с ящиком для инструментов с отверткой и держателем VGA.
COLORFUL AdvancedCOLORFUL iGame GeForce RTX 30 Series Advanced оснащен усовершенствованным охлаждающим механизмом Silver Shark 3.0, который обеспечивает исключительную эффективность охлаждения.
Массивный трехслотовый кулер с тремя вентиляторами обеспечивает агрессивное охлаждение, чтобы обеспечить стабильность и низкие температуры при запуске самых требовательных игр. В серии Advanced также предусмотрена RGB-подсветка на центральном охлаждающем вентиляторе для дополнительной подсветки игровых ПК. Карта отличается легким замороженным визуальным эффектом при изменении цвета. Он также поставляется с ящиком для инструментов с отверткой и держателем VGA.
COLORFUL UltraCOLORFUL Ultra отличается крутым внешним видом, который соответствует игровому стилю жизни. Его световые эффекты RGB можно синхронизировать со всеми продуктами iGame через приложение iGame Center. Он использует тонкий форм-фактор с 3 разъемами и тремя охлаждающими вентиляторами, двумя 90-мм и одним 80-мм, для эффективного охлаждения графического процессора.