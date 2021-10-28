COLORFUL представляет материнскую плату Intel Z690 и память DDR5

Компания Colorful Technology представляет материнскую плату Intel серии Z690 для процессоров Intel Core 12-го поколения. Новая материнская плата Intel серии Z690 поддерживает PCIe 5.0, обеспечивая поддержку устройств PCI Gen 5 следующего поколения.

Платформа Intel Z690 также является первой основной платформой для настольных ПК с поддержкой памяти DDR5. COLORFUL iGame Z690 Ultra D5 поддерживает память DDR5, а iGame Z690 Ultra поддерживает память DDR4, предлагая гибкие варианты сборки.

Процессоры Intel Core 12-го поколения, также известные как процессоры Alder Lake, имеют до 16 ядер и технологию Intel Intelligent Overclocking Technology, обеспечивающую ускорение до 5,2 ГГц. Платформа Intel следующего поколения с поддержкой DDR5 использует базовую частоту памяти 4800 МГц и может увеличить до 6000 МГц при разгоне памяти. Линии PCIe 5.0 предлагают более высокую пропускную способность, чем PCIe 4.0. Следовательно, линии PCIe 5.0 обеспечивают обратную совместимость с устройствами PCIe 4.0 и PCIe 3.0.

Вместе с выпуском материнских плат серии iGame Z690 появилась новая оперативная память Battle-AX DDR5. Battle-AX DDR5, которая имеет матовый черный радиатор с красными вставками. Память Battle-AX DDR5 разработана для платформы Intel серии 600 с высокопроизводительной начальной частотой DDR5 4800 МГц и выше. Battle-AX DDR5 доступен в модулях на 8 и 16 ГБ.