CORSAIR анонсировала RGB-ленты iCUE LS100 для настольного освещения

CORSAIR выпуске новые интеллектуальные осветительные RGB-ленты CORSAIR iCUE LS100, iCUE позволяет легко синхронизировать новые эффекты внешнего освещения с iCUE-совместимыми RGB-устройствами системы, такими как вентиляторы, DRAM, клавиатуры и т. д.

Стартовый набор для интеллектуального освещения, RGB-ленты CORSAIR iCUE LS100 включает в себя 2 полоски по 450 мм с 27 светодиодами и 2 полоски по 250 мм с 15 светодиодами, что в общей сложности составляет 84 индивидуально адресуемых светодиода RGB. Starter Kit также включает в себя двухканальный внешний USB-контроллер освещения и внешний источник питания, способный освещать до 192 светодиодов RGB.

Каждая световая полоса обеспечивает массив ярких цветов со встроенным светорассеивающим корпусом, который смягчает и смешивает свет для непрерывного и плавного освещения. Умные световые RGB-ленты LS100 легко надежно устанавливать с помощью креплений, в которых используются сверхмощные магнитные крепления с клейкой основой.