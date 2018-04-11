CORSAIR выпускает новый комплект памяти CONTRAST DDR4 от Dominator Platinum

Corsair сегодня объявила о немедленной доступности своей новой памяти Dominator Platinum Special Edition CONTRAST DDR4.FREMONT, CA, 10 апреля 2018 г. - CORSAIR , мировой лидер в области компьютерных игровых периферийных устройств и компонентов энтузиастов, сегодня объявила о выпуске своей новой памяти DOMINATOR PLATINUM Special Edition CONTRAST DDR4. Прекрасно выполненный в элегантном высококонтрастном дизайне из белого перламутрового и глянцевого черного цвета, DOMINATOR PLATINUM Special Edition CONTRAST действительно выделяется, подчеркивая встроенный белый светодиодный верхний торец.