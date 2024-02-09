CableMod отзывает 25 тысяч коннекторов из-за возгорания…

Это произошло после того, как несколько пользователей на форумах сообщили о случаях возгорания своих видеокарт при использовании адаптеров CableMod. Компания решила начать отзыв, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и судебные иски — в результате компания отозвала 25 300 адаптеров, что для рынка компьютеров просто огромные цифры. Впрочем, если верить информации западных источников, компания потеряла всего лишь 74 000 долларов, что для такого огромного производителя вполне подъёмные деньги. Всего за это время было зарегистрировано 272 случая, когда видеокарты с этими адаптерами возгорались, что в целом достаточно много, но, конечно, это только те случаи, когда пользователи официально обратились в поддержку с этой проблемой. На самом деле у этих коннекторов может быть заметно больше недовольных покупателей.