CableMod отзывает 25 тысяч коннекторов из-за возгорания

Компания CableMod официально начала довольно крупный отзыв своей продукции — речь касается специальных Г-образных адаптеров питания 12VHPWR, которые, теоретически, должны были спасти видеокарты нового поколения от перегрева коннектора питания. Проблема в том что задачу выполнить эти коннекторы не смогли — отзывная кампания была запущена после того, как всплыли многочисленные инциденты, связанные с этими коннекторами. Стоит напомнить, что ещё в декабре 2023 года CableMod отозвала угловые адаптеры V1.0 12VHPWR и все угловые адаптеры V1.1 12VHPWR — тогда компания рекомендовала потребителям прекратить их использование.

Это произошло после того, как несколько пользователей на форумах сообщили о случаях возгорания своих видеокарт при использовании адаптеров CableMod. Компания решила начать отзыв, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения и судебные иски — в результате компания отозвала 25 300 адаптеров, что для рынка компьютеров просто огромные цифры. Впрочем, если верить информации западных источников, компания потеряла всего лишь 74 000 долларов, что для такого огромного производителя вполне подъёмные деньги. Всего за это время было зарегистрировано 272 случая, когда видеокарты с этими адаптерами возгорались, что в целом достаточно много, но, конечно, это только те случаи, когда пользователи официально обратились в поддержку с этой проблемой. На самом деле у этих коннекторов может быть заметно больше недовольных покупателей.
CableMod отзывает 25 тысяч коннекторов из-за возгорания…
Компания CableMod официально начала довольно крупный отзыв своей продукции — речь касается специальных Г-…
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