Обзор Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5. Выбор лучшего аккумулятора 5000 мАч

2018-06-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Canyon CNS-TPBP5; [304]
Дождемся ли выхода смартфона, который будет радовать не только качеством экрана, рекордами в синтетических тестах и камерами с ультравысоким разрешением, но и длительным временем автономной работы? К сожалению, пока реальность такова, что большинство доступных моделей требуют, как минимум один сеанс зарядки в течение рабочего дня, если дома и в офисе чаще всего будет доступна розетка, то в дороге или путешествиях разрядившийся смартфон станет проблемой.

Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5

Подстраховаться от таких проблем помогут внешние батарейки и сегодня в преддверие отпусков и поездок, мы отобрали сразу пять накопителей с емкостью 5000 мАч. Все они находятся в широком доступе в российских магазинах. Для начала рассмотрим каждый из них в отдельности.

Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5 обзор

Canyon CNS-TPBP5

Поставляется Canyon CNS-TPBP5 в прозрачном блистере, позволяющем оценить дизайн аккумулятора до его распаковки. В оформлении сделан акцент на ультратонкий корпус и высокую эффективность.

Canyon CNS-TPBP5

В комплекте покупатель получает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Canyon CNS-TPBP5

Выполнен Canyon CNS-TPBP5 в корпусе с толщиной, не превышающей 9.2мм. Такие компактные габариты позволят, не раздумывая закинуть с собой в карман куртки или дамскую сумочку.

Canyon CNS-TPBP5

По габаритам он сопоставим с обычным смартфоном. Его можно будет приложить к тыльной стороне смартфона и осуществлять процесс зарядки держа батарею в руках вместе с телефоном.

Canyon CNS-TPBP5

Доступен он в белом и серебристых вариантах исполнения. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Canyon CNS-TPBP5

Сборка проведена качественно без видимых огрехов. Крышка не продавливается под давлением пальцев. При сдавливании не скрипит и не люфтит.

Canyon CNS-TPBP5

Из интересных конструктивных особенностей отметим наличие в Canyon CNS-TPBP5 второго разъема для восстановления заряда внешней батарейки. Пользователь сможет выбрать между Lightning и micro USB.

Canyon CNS-TPBP5

Как результат владельцы Apple смартфонов смогут носить с собой только один кабель, которым можно будет подзаряжать и смартфон, и аккумулятор. На боковой грани пара полноразмерных USB, задействовать можно оба разъема. На боковом торце кнопка включения и четырехпозиционный светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда.

Deppa NRG Alum 5000

Покупатель Deppa NRG Alum 5000 получает его в коробке из плотного картона с прозрачной крышкой. Приведены данные по спецификациям и характеристикам.

Deppa NRG Alum 5000

В комплекте идет силиконовый чехол и инструкция по эксплуатации. Внутри чехла скрывается microUSB кабель с плоской оплеткой.

Deppa NRG Alum 5000

Корпус выполнен из металла. Края с аккуратным шлицем. Обращает внимание полное отсутствие механических кнопок.

Deppa NRG Alum 5000

Вместо них подключение проводится встряхиванием корпуса. Активность сигнализирует светодиодный индикатор.

Deppa NRG Alum 5000

Deppa NRG Alum 5000

Доступен только один полноразмерный USB, рядом с ним microUSB для восстановления заряда батарейки.

Deppa NRG Alum 5000

InterStep PB52001U

InterStep PB52001U упакован в коробку с окошком. На обратной стороне описаны сценарии его работы и технические характеристики. Комплект включает только сам аккумулятор.

InterStep PB52001U

Вышел в трех разных расцветках: белой, красной и черной. Выполнен в виде компактного блока.

InterStep PB52001U

Основным материалом выступает пластик. Боковая грань серебристая, боковые крышки с софт-тач покрытием. Корпус подвержен загрязнению следами пальцев, рекомендуем при выборе обратить внимание на светлые варианты исполнения.

InterStep PB52001U

На боковой грани кнопка включения и LED-дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда аккумулятора.

InterStep PB52001U

Восстановление заряда InterStep PB52001U проводится через microUSB. Для передачи доступен только один USB.

InterStep PB52001U

Red Line C5

Red Line C5 поставляется в прозрачном блистере. Приведены общие характеристики и данные по производителю.

Red Line C5

Выполнен в компактном корпусе из белоснежного пластика. На верхней грани несъемный microUSB кабель.

Red Line C5

Red Line C5

Для доступа к USB, если у целевого смартфона будет Lightning или USB Type-C, всегда будет требоваться съем этого кабеля.

Red Line C5

И microUSB, и USB, выдают максимальный ток не превышающий 1A. Зарядка девайсов с ним потребует терпения со стороны пользователя.

Red Line C5

Samsung EB-P3020

Внешняя батарейка Samsung EB-P3020 поставляется в пластиковом блистере с прозрачной крышкой. Подробно описаны характеристики и особенности этой модели. В комплекте покупатель получит кабель microUSB и техническую документацию.

Samsung EB-P3020

Samsung EB-P3020

Внешне напоминает смартфоны Galaxy серии ранних версий. Края закруглены, внешние поверхности матовые.

Samsung EB-P3020

Samsung EB-P3020

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. На боковой грани USB и microUSB. Одновременно зарядить можно будет только одно устройство.

Samsung EB-P3020

Samsung EB-P3020

Кнопка включения и светодиодный индикатор для включения и контроля оставшегося заряда батареи.

Тесты

Тестирование Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5 мы проводили в нескольких направлениях: замер реальной емкости и замер напряжения на выходных USB-разъемах.

Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5

Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5

Что выбрать в итоге?

Из этой пятерки, наиболее интересным будет внешняя батарейка Canyon CNS-TPBP5, здесь при невысокой стоимости относительно решений конкурентов предлагается два USB, возможность зарядки с microUSB или Lightning, корпус с небольшой толщиной и высокая эффективная емкость. Deppa NRG Alum 5000 будет интересен включением встряхиванием, но стоит ли это переплаты в 1000 рублей? Судя по полученным данным в ходе тестов InterStep PB52001U и Red Line C5, имеют заметные отклонения от заявленной емкости. Samsung EB-P3020 в свою очередь имеет только один USB-разъем и стоит дороже.

Комментарии:
Обзор Thermaltake View 37 RGB (CA-1J7-00...
Обзор Thermaltake View 37 RGB (CA-1J7-00Весной текущего года компания Thermaltake впервые сообщила о нового корпуса Thermaltake View 37 RGB сразу...
В сеть утек скриншот с рендером Meizu 16...
В сеть утек скриншот с рендером Meizu 16В сети появился скриншот, на котором, как утверждается, изображена панель настройки модели управления Mei...
Xiaomi Mi 6X получил версию Hatsune Miku...
Xiaomi Mi 6X получил версию Hatsune MikuКомпания Xiaomi представила специальную версию смартфона Mi 6X в стиле вокалоида Hatsune Miku. Издание от...
Представлен монитор ASUS VP248QG со врем...
Представлен монитор ASUS VP248QG со времКомпания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VP248QG, который ориентирован на использование в со...
Коврик Xiaomi Mi Smart Mouse Pad поддерж...
Коврик Xiaomi Mi Smart Mouse Pad поддержКомпания Xiaomi пополнила ассортимент своих умных аксессуаров очередной моделью – ковриком для мыши Mi Sm...
Анонсированы премиальные игровые клавиат...
Анонсированы премиальные игровые клавиатRazer анонсирует новую премиальную линейку игровых клавиатур Razer Huntsman. В нее войдут Razer Huntsman ...
Вторую партию Lenovo Z5 раскупили за 50 ...
Вторую партию Lenovo Z5 раскупили за 50 Недавно мы писали о том, что первая партия смартфона Lenovo Z5 была распродана за пару минут. Сегодня ста...
Выбираем интересные игрушки...
Выбираем интересные игрушкиДети в последнее время стали заметно умнее — они играют на смартфонах буквально со второго года своей жиз...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5. Выбор лучшего аккумулятора 5000 мАчОбзор Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5. Выбор лучшего аккумулятора 5000 мАч
Prestigio RoadRunner 585GPS или Mio MiVue C330? Лучший GPS-видеорегистратор за 5500 рублей: Prestigio RoadRunner 585GPS или Mio MiVue C330? Лучший GPS-видеорегистратор за 5500 рублей:
Обзор INOI 2. Лучший LTE-смартфон до 4000 рублейОбзор INOI 2. Лучший LTE-смартфон до 4000 рублей
Обзор AeroCool Verkho Plus. Горизонтальный кулер с радиатором радиальной формыОбзор AeroCool Verkho Plus. Горизонтальный кулер с радиатором радиальной формы
Обзор BQ-5001L Contact. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежейОбзор BQ-5001L Contact. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей
Предварительный обзор Oppo A73s. Недорог...
Предварительный обзор Oppo A73s. НедорогДостаточно часто сливы информации в сети происходят даже не из-за каких-то хитрых хакеров, которые взламы...
Обзор Ancestors Legacy. Лучшая стратегия...
Обзор Ancestors Legacy. Лучшая стратегияИгра Ancestors Legacy заинтересовала нас еще до официального релиза. Сразу стало понятно, что разработчик...
Предварительный обзор Cougar Conquer Ess...
Предварительный обзор Cougar Conquer EssСтоит отметить сразу, что Cougar Conquer Essence создавали не для широкой публики и производитель явно да...
Обзор Robothorium: Sci-fi Dungeon Crawle...
Обзор Robothorium: Sci-fi Dungeon CrawleДовольно часто, когда я еще только загружаю игру для обзора, уже складывается определенное впечатление о ...
Компания Mail.Ru произвела самое глобаль...
Компания Mail.Ru произвела самое глобальПочтовому сервису mail.ru исполняется 20 лет и за это время изменилась сама парадигма использования элект...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 6 Pro...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 6 ProВ последнее время даже китайские компании перестали экспериментировать над своими новыми смартфонами, так...
Обзор Rise Up. Полет на шарике...
Обзор Rise Up. Полет на шарикеРазработчики казуальных игры прикладывают массу усилий, чтобы привлечь внимание пользователей. Дело в том...
В Праге представлена система управления ...
В Праге представлена система управления В Праге представили технологическую компанию Perenio IoT spol.s.r.o., которая в составе одного из крупней...
Предварительный обзор Zotac MEK Ultra. К...
Предварительный обзор Zotac MEK Ultra. КВ последнее время готовые варианты игровых компьютеров стали довольно популярными среди пользователей. Де...
Обзор Don't Pick On The Fat Kid. Хулиган...
Обзор Don't Pick On The Fat Kid. ХулиганВ последнее время простенькие игры с упором на казуальный игровой процесс становятся все более и более по...
Предварительный обзор Samsung Chromebook...
Предварительный обзор Samsung ChromebookВ последнее время компания Samsung не показывала интересных ноутбуков — подавляющее большинство устройств...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye C...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye CМонитор ASUS VC279HE Eye Care достаточно сильно выделяется на фоне конкурентов по двум причинам — он выгл...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor