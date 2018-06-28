Обзор Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5. Выбор лучшего аккумулятора 5000 мАч

Дождемся ли выхода смартфона, который будет радовать не только качеством экрана, рекордами в синтетических тестах и камерами с ультравысоким разрешением, но и длительным временем автономной работы? К сожалению, пока реальность такова, что большинство доступных моделей требуют, как минимум один сеанс зарядки в течение рабочего дня, если дома и в офисе чаще всего будет доступна розетка, то в дороге или путешествиях разрядившийся смартфон станет проблемой.

Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5 обзор

Подстраховаться от таких проблем помогут внешние батарейки и сегодня в преддверие отпусков и поездок, мы отобрали сразу пять накопителей с емкостью 5000 мАч. Все они находятся в широком доступе в российских магазинах. Для начала рассмотрим каждый из них в отдельности.

Canyon CNS-TPBP5

Поставляется Canyon CNS-TPBP5 в прозрачном блистере, позволяющем оценить дизайн аккумулятора до его распаковки. В оформлении сделан акцент на ультратонкий корпус и высокую эффективность.

В комплекте покупатель получает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Выполнен Canyon CNS-TPBP5 в корпусе с толщиной, не превышающей 9.2мм. Такие компактные габариты позволят, не раздумывая закинуть с собой в карман куртки или дамскую сумочку.

По габаритам он сопоставим с обычным смартфоном. Его можно будет приложить к тыльной стороне смартфона и осуществлять процесс зарядки держа батарею в руках вместе с телефоном.

Доступен он в белом и серебристых вариантах исполнения. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Сборка проведена качественно без видимых огрехов. Крышка не продавливается под давлением пальцев. При сдавливании не скрипит и не люфтит.

Из интересных конструктивных особенностей отметим наличие в Canyon CNS-TPBP5 второго разъема для восстановления заряда внешней батарейки. Пользователь сможет выбрать между Lightning и micro USB.

Deppa NRG Alum 5000

Как результат владельцы Apple смартфонов смогут носить с собой только один кабель, которым можно будет подзаряжать и смартфон, и аккумулятор. На боковой грани пара полноразмерных USB, задействовать можно оба разъема. На боковом торце кнопка включения и четырехпозиционный светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда.Покупатель Deppa NRG Alum 5000 получает его в коробке из плотного картона с прозрачной крышкой. Приведены данные по спецификациям и характеристикам.

В комплекте идет силиконовый чехол и инструкция по эксплуатации. Внутри чехла скрывается microUSB кабель с плоской оплеткой.

Корпус выполнен из металла. Края с аккуратным шлицем. Обращает внимание полное отсутствие механических кнопок.

Вместо них подключение проводится встряхиванием корпуса. Активность сигнализирует светодиодный индикатор.

Доступен только один полноразмерный USB, рядом с ним microUSB для восстановления заряда батарейки.

InterStep PB52001U

InterStep PB52001U упакован в коробку с окошком. На обратной стороне описаны сценарии его работы и технические характеристики. Комплект включает только сам аккумулятор.

Вышел в трех разных расцветках: белой, красной и черной. Выполнен в виде компактного блока.

Основным материалом выступает пластик. Боковая грань серебристая, боковые крышки с софт-тач покрытием. Корпус подвержен загрязнению следами пальцев, рекомендуем при выборе обратить внимание на светлые варианты исполнения.

На боковой грани кнопка включения и LED-дисплей, отображающий оставшийся уровень заряда аккумулятора.

Восстановление заряда InterStep PB52001U проводится через microUSB. Для передачи доступен только один USB.

Red Line C5

Red Line C5 поставляется в прозрачном блистере. Приведены общие характеристики и данные по производителю.

Выполнен в компактном корпусе из белоснежного пластика. На верхней грани несъемный microUSB кабель.

Для доступа к USB, если у целевого смартфона будет Lightning или USB Type-C, всегда будет требоваться съем этого кабеля.

И microUSB, и USB, выдают максимальный ток не превышающий 1A. Зарядка девайсов с ним потребует терпения со стороны пользователя.

Samsung EB-P3020

Внешняя батарейка Samsung EB-P3020 поставляется в пластиковом блистере с прозрачной крышкой. Подробно описаны характеристики и особенности этой модели. В комплекте покупатель получит кабель microUSB и техническую документацию.

Внешне напоминает смартфоны Galaxy серии ранних версий. Края закруглены, внешние поверхности матовые.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. На боковой грани USB и microUSB. Одновременно зарядить можно будет только одно устройство.

Тесты

Кнопка включения и светодиодный индикатор для включения и контроля оставшегося заряда батареи.Тестирование Canyon CNS-TPBP5, Deppa NRG Alum 5000, InterStep PB52001U, Samsung EB-P3020, Red Line C5 мы проводили в нескольких направлениях: замер реальной емкости и замер напряжения на выходных USB-разъемах.

Что выбрать в итоге?

Из этой пятерки, наиболее интересным будет внешняя батарейка Canyon CNS-TPBP5, здесь при невысокой стоимости относительно решений конкурентов предлагается два USB, возможность зарядки с microUSB или Lightning, корпус с небольшой толщиной и высокая эффективная емкость. Deppa NRG Alum 5000 будет интересен включением встряхиванием, но стоит ли это переплаты в 1000 рублей? Судя по полученным данным в ходе тестов InterStep PB52001U и Red Line C5, имеют заметные отклонения от заявленной емкости. Samsung EB-P3020 в свою очередь имеет только один USB-разъем и стоит дороже.