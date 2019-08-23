Casio представила смарт-часы Pro Trek WSD-F21HR

Компания Casio много десятилетий известна как производитель часов. На этой неделе Casio представила очередную модель в серии смарт-часов высокой степени прочности Pro Trek.

Часы WSD-F21HR работают на операционной системе Google Wear OS и обладают такими компонентами, как сенсор для мониторинга сердцебиения.

Здесь применяется круглый экран диаметром 1,32 дюйма. Это цветная панель LCD, а также есть монохромный экран LCD. Можно переключаться между ними, экономя энергию за счёт чёрно-белого экрана.

Ещё есть встроенная поддержка GPS и продвинутый оптический сенсор для отслеживания пульса. Он работает, испуская свет на запястье. Информация от этого сенсора отображается на специальном циферблате, который доступен только на этих часах.

Поскольку часы работают на платформе Wear OS, на них есть доступ к множеству сервисов и приложений Google. Например, можно отслеживать историю активности в календаре Google и сохранять данные от GPS в хранилище Google Drive.

Часы стоят $500, по крайней мере в США. Доступны чёрный и красный цветовые варианты.