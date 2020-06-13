Caviar разработала смартфон Apple iPhone 11 Pro Cyberphone Billionaire

Для этой интерпретации инженеры и дизайнеры выбрали лучшие материалы. Ювелирная точность и технологическая продуманность представлена в модификации Caviar iPhone 11 Pro Cyberphone. Версия будет выпущена в ограниченном количестве. Стоимость составит 20 тысяч долларов.

Корпус выполнен из цельного серебра 925 пробы, также вставки из чистого золота 750 пробы: табличка с названием компании, боковые вставки и надпись CYBER на вставке из почерневшего титана, а также корона Caviar. Характеристики смартфона не подверглись изменениям.