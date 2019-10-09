Caviar украсила iPhone 11 Pro золотом и брильянтами

Компания Caviar, известная своими впечатляюще дорогими моделями смартфонов, выпустила свою версию iPhone 11 Pro. Он называется «Победа» и имитирует букву V на задней панели, разделяя заднюю панель на две части.

Различные дизайны, сделанные вручную, доступны как для iPhone 11 Pro, так и для iPhone 11 Pro Max. Компания добавила противоударный корпус и дополнительную защиту экрана, которые очень важны для телефонов, которые продаются за более чем 4000 долларов.

Самый дешевый вариант - Victory Titanium - для устройства с 64 ГБ хранилища обойдется в 4290 долларов. Вариант с крокодиловой кожей и золотыми элементами, который может стоить более 12 000 долларов. Или же 30 820 долларов, если вы решили приобрести iPhone 11 Pro с настоящими бриллиантами и золотом на спине.