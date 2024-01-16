Цены на NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER оказались выше ожидаемых

Нехватка графических процессоров и высокий спрос на видеокарты привели к повышению цен на серию NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER — хотя стоит напомнить, что совсем недавно эту линейку только анонсировали и она ещё даже не поступила в продажу. Но если верить крупным европейсикм ритейлерам, которые уже опубликовали свои цены на видеокарты нового поколения, цены будут выше в среднем на 40% в сравнении с рекомендованными ценами от компании NVIDIA. И это существенная проблема, потому что в этом случае толку от видеокарт нового поколения просто нет — они слишком дорогие. Например, серия NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER в розничном магазине OverclockersUK представлена девятью моделями от производителей Gainward, Palit, ASUS и ZOTAC. Цены начинаются от £579 (фунты стерлингов) за модель Gainward RTX 4070 SUPER Ghost и достигают £690 за ASUS GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC White.

На текущий момент эти цены на 19% выше, чем те, которые компания NVIDIA заявила на официальном сайте и в рамках презентации. Самой доступной видеокартой из серии GeForce RTX 4070 Ti SUPER выступает модель ZOTAC Super Trinity OC, которая продаётся в магазине за £780 — это на 20% больше розничной стоимости от производителя. При этом самой дорогой видеокартой выступает модель ASUS TUF OC White с ценником в £899. Стоит напомнить, что это цена, которая превышает рекомендованную для RTX 4080 — видеокарту более высокого уровня. Это повышение цен, вероятно, обусловлено глобальный дефицит микросхем и чрезмерно высоким спросом.