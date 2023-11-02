Цены на оперативную память резко возросли

Примерно в начале прошлого года появились очень хорошие новости о том, что цены на чипы для оперативной памяти существенно упали, из-за чего многие пользователи получили возможность улучшить свой компьютер или собрать новую систему с приличным объёмом оперативной памяти за разумные деньги. Но, к сожалению, ситуация существенно изменилась, и на текущий момент чипы памяти постепенно дорожают. Это связано с тем, что ранее производители выпускали слишком много чипов памяти, которые при этом плохо продавались и постепенно забивали склады крупных производителей, создавая профицит на рынке. Соответственно, чтобы избавиться от запасов памяти, компании снижали цены на твердотельные накопители и планки оперативной памяти, что очень нравилось потенциальным покупателям.

Теперь склады опустели, а сами производители снизили общие объёмы производства, чтобы не накапливать чипы памяти на складах и тем самым не попадая в ситуацию, когда для продажи выпущенной продукции нужно существенно снижать цену. Из-за этого цены к концу текущего года должны вырасти примерно на 20%, что на самом деле внушительный рост по сравнению с тем, что было в начале текущего года. С другой стороны, если сравнить цены с тем, что было в 2022 году, то ситуация примерно выровнялась и теперь цены просто стабилизировались. Но если вы собирались приобрести какие-то компоненты для своего компьютера, то лучше присмотреться к ним прямо сейчас, потому что аналитики предсказывают значительный рост в начале 2024 года.
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