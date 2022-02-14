Цены на видеокарты AMD Radeon и NVIDIA GeForce значительно вырастут вместе с доступностью графических процессоров в 2022 году

Согласно отчету 3DCenter, текущие цены все еще далеки от рекомендованной производителем розничной цены, ситуация постепенно улучшается в течение последних нескольких месяцев. Видеокарты AMD Radeon в настоящее время оцениваются в среднем на 45% выше рекомендованной розничной цены, что ниже 63% в прошлом месяце, в то время как видеокарты NVIDIA GeForce оцениваются в 57% рекомендованной производителем розничной цены по сравнению с повышением цен на 77% в прошлом месяце.

Но улучшились не только цены, как видно из месячного графика, предоставленного 3DCenter, доступность графических процессоров и соответствующих видеокарт сейчас находится на самом лучшем уровне с начала 2021 года и продолжает улучшаться. В частности, в Европе почти все магазины снабжены видеокартами в больших количествах, а это означает, что единственная проблема, которая сейчас актуальна, — это цены, которые выше рекомендуемой.

Что касается NVIDIA, то большая часть линейки по-прежнему продается на 50% выше рекомендованной розничной цены, но такие карты, как RTX 3080 Ti, в настоящее время стоят на 32% выше рекомендованной розничной цены, что может сделать ее достойным вариантом по сравнению с RTX 3090 для геймеров, поскольку она также поставляется в пакете LHR, что делает его почти не выгодной для майнеров. GeForce RTX 3050, самый последний выпуск, в настоящее время стоит на 49% выше рекомендованной розничной цены. Нужно помнить, что предыдущий значительный рост и падение цен, которые мы наблюдали в прошлом году, были исключительно результатом бума и краха майнинга. То же самое происходит прямо сейчас, и хотя в начале этого месяца майнинг действительно стал довольно значительным, он восстанавливается, и ожидается, что цены на графические процессоры вырастут, а производители, как ожидается, повысят цены еще на 10-20% для компонентов.
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