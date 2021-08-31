Цены на видеокарты вновь начали расти

Некоторое время назад на фоне того, что добыча криптовалюты резко снизилась из-за падения курса самой криптовалюты, цены на видеокарты заметно снизились. Например, на флагманской модели, которые приносили наибольший доход добытчикам криптовалюты, цена упала примерно на 50-60%, что вполне приятно. К сожалению, если вы ожидали и дальнейшего падения цен на видеокарты, то мы спешим вас разочаровать. Дело в том, что за последние два дня стоимость видеокарт вновь начала расти, на текущий момент модели от компании NVIDIA стоят дороже на 5-10%, чем на прошлой неделе. Это связано с тем, что хотя добыча криптовалюты стала менее выгодной, это всё ещё отличная возможность зарабатывать деньги без необходимости физического или умственного труда.

Если вы мечтали купить видеокарту в обозримом будущем, то стоит понимать, что приобрести устройство по рекомендуемой стоимость у вас всё равно не выйдет. С другой стороны, сейчас цены всё равно гораздо ниже, чем в сентябре прошлого года, когда бум добыча криптовалюты буквально взорвал цены на все видеокарты. Аналитики рынка компьютерных комплектующих заявили, что в обозримом будущем падение цен на видеокарты ждать не стоит, но и сильно расти они тоже не должны, так как стоимость криптовалюты не повышается, а значит, повышать цены на графические ускорители тоже нет смысла. И если у вас есть средства на видеокарту, то лучше приобретать её прямо сейчас, так как потом цена точно будет выше, а это, конечно, неприятно.
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