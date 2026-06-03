Часы Amazfit Balance Ultra оценили в 600 долларов

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов флагманской моделью Balance Ultra, которая получила круглый 1,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит и защитным сапфировым стеклом. Новинка также характеризуется безелем, рамками, кнопками и задней крышкой из титана Grade 5, большей частью конструкции из армированного полимера, ремешками Black и Black & Terra, габаритами 51,8:51,8 мм и толщиной 15,5 мм, массой 57 граммов, водонепроницаемостью уровня 10 ATM, высокой прочностью, биометрическим датчиком BioTracker 6.0 PPG для круглосуточного мониторинга пульса, уровня кислорода в крови, температуры кожи и уровня стресса, поддержкой расширенного анализа сна, 180 режимами тренировок, синхронизацией с внешними датчиками, 64 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 2,4 ГГц, двухдиапазонной навигацией с шестью спутниковыми системами и антеннами с круговой поляризацией, микрофоном, динамиком и линейным вибромотором, батареей ёмкостью 780 мАч и автономностью до 30 дней в обычном режиме. Цена часов на дебютном американском рынке составляет 600 долларов.