Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS

Умные часы Dido AI Fit Pro оснащены GPS-модулем, поддерживающим отслеживание маршрута тренировки без постоянного подключения к смартфону. Помимо этого мониторинг здоровья с отслеживанием частоты сердечного ритма, уровня насыщения крови кислородом и анализом фаз сна. Вывод уведомлений, громкая связь, поддержка 100 спортивных режимов, корпус с водонепроницаемостью 3ATM.

Комплектация

Компактная упаковка с изображением часов и данными. Комплект включает ремешок, зарядное устройство, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены в двух версиях цветового исполнения. У нас черная и помимо нее есть с оранжевым ремешком и окантовкой в его цвет.

Силиконовые ремешки используют замковое крепление 22 мм. Регулируемый обхват с помощью металлического язычка. Подойдет людям разного возраста, но лучше подойдут мужской аудитории.

Основа корпуса из стали. Часы достаточно габаритны. Водозащита 3ATM позволит использовать в бассейне. На боковых гранях распределены три механические кнопки для взаимодействия с интерфейсом, вывода спортивных режимов, управления питанием и выводом списка приложений, а третью можно настроить.

На корпусе по краям также выведены микрофон и решетка динамика. Поддерживается режим громкой связи, вывода уведомлений, а также может использоваться как внешний динамик для смартфона.

На лицевой стороне круглый дисплей с диагональю 1.46 дюйма. По периметру безель, который дополнительно защищает экран от повреждений.

Оснащаются Dido AI Fit Pro матрицей с разрешением 360х360 пикселей. Контрастная и яркая AMOLED матрица. Изображение хорошо читается при ношении на улице.

На внутренней стороне по центру группа датчиков. Включают оксиметр и оптический датчик сердечного ритма.

Софт

Пара медных контактов и в комплекте идет зарядное устройство с магнитным креплением. Емкость встроенного аккумулятора 450 мАч. Часы работали в среднем около недели при ежедневном отслеживании тренировок.Необходимо будет настроить через приложение, доступное на iOS и Android. Соединяются по Bluetooth, предварительное соединение проходит быстро. Интерфейс на русском языке. Традиционно главный экран приложения представляет собой набор плиток с данными по активности, список которых редактируется, можно оставить только интересующие.

Переходом в плитку выводятся подробные данные за день, неделю и месяц. Аналитика и рекомендации. В данных по анализу сна время по фазам, пульс и оценка качества сна. Часы оснащены GPS модулем, барометром и компасом. Во время такой тренировки на карте будет отображаться маршрут на карте. Данные по скорости на участках, средняя.

Интерфейс

В разделе настроек Dido AI Fit Pro можно сменить циферблат. Доступен хороший набор. Список приложений для вывода уведомлений. Поиск часов с выводом звукового сигнала. Будильник. Активность мониторинга здоровья. Автоматическое включение экрана поворотом руки. Отдельные настройки для эксплуатации женщинами с календарем дней цикла. Интеграция с Google Fit, Starva.

Интерфейс Dido AI Fit Pro также полностью адаптирован под русскоязычных пользователей. Сама структура характерна для часов. Работает система стабильно, открываются разделы быстро. На касания сенсорный слой реагировал корректно.

Запустить тренировку можно нажатием на кнопку и выбрать из списка доступных режимов. Набор хороший включает традиционные варианты и редкие. Уведомления просматриваются из списка, ответить можно предустановленными ответами.

Итоги

Dido AI Fit Pro – доступные часы со встроенным GPS, ярким круглым экраном, хорошими показателями автономной работы, выполненные в надежном корпусе с защитой от воды.