Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.

Линейка HUAWEI Watch Fit давно заняла отдельное место среди умных часов бренда. Это не классические круглые модели серии GT и не совсем простой фитнес-браслет с большим экраном. Скорее промежуточный вариант для тех, кому нужны легкие часы на каждый день, но с нормальным набором спортивных и умных функций.
HUAWEI Watch Fit 5 Pro как раз относятся к таким устройствам. Здесь сделали ставку на тонкий корпус, большой AMOLED-дисплей, продвинутые спортивные возможности и привычную для HUAWEI автономность. При этом приставка Pro в названии не просто для красоты. В модели есть сапфировое стекло, титановый безель, двухдиапазонная навигация, датчик ЭКГ, датчик глубины и поддержка фридайвинга до 40 метров. Давайте разбираться, что получилось.
Комплектация
Комплект поставки стандартный. В коробке находятся сами часы, зарядная панель с кабелем и документация. Ничего лишнего, но все необходимое для начала использования есть.
Зарядка беспроводная, полная зарядка занимает около 60 минут. Для часов такого формата это нормальный показатель.
Внешний вид
HUAWEI Watch Fit 5 Pro выглядят спортивно, но без ощущения совсем утилитарного гаджета. Корпус прямоугольный, с закругленными углами. За счет этого часы визуально ближе к фитнес-моделям, чем к классическим круглым смарт-часам.
Габариты составляют 44,5 × 40,8 × 9,5 мм, вес без ремешка — около 30,4 грамма. На руке часы не должны ощущаться тяжелыми. Это важный момент, потому что подобные модели часто носят постоянно: днем, на тренировках и ночью для отслеживания сна.
Доступно три версии:
оранжевая с градиентным нейлоновым ремешком;
белая с ремешком из фторэластомера;
черная с ремешком из фторэластомера.
Оранжевая версия выглядит ярче и спортивнее. Она больше подходит тем, кто хочет сделать часы заметной частью образа. Белая и черная версии спокойнее, их проще вписать в повседневный стиль.
По материалам модель стала интереснее. Рамка выполнена из алюминиевого сплава, безель — из титанового сплава. Экран прикрыт искусственным сапфировым стеклом с закругленными гранями. Для белой версии заявлено покрытие на основе микродугового оксидирования. Оно должно лучше сопротивляться загрязнениям и повседневному износу.
Из органов управления здесь две кнопки: поворотная кнопка и боковая. Верхняя отвечает за меню и навигацию, нижнюю можно использовать для быстрого доступа к нужным функциям. По умолчанию это обычно тренировки.
Еще один момент — ремешки. Крепление удобное, но используются фирменные аксессуары. Это стоит учитывать, если хочется легко менять ремешки на сторонние варианты.
В целом дизайн получился удачным. Часы тонкие, легкие, аккуратные и при этом выглядят заметно дороже обычного фитнес-трекера.
Дисплей
Экран — одна из сильных сторон HUAWEI Watch Fit 5 Pro. Здесь установлен AMOLED-дисплей диагональю 1,92 дюйма с разрешением 480 × 408 пикселей и плотностью 328 ppi.
Картинка должна быть четкой, интерфейс — хорошо читаемым. Для часов это особенно важно: большую часть времени пользователь смотрит не на длинные тексты, а на короткие показатели — время, пульс, шаги, уведомления, темп во время тренировки.
Отдельно стоит отметить LTPO-панель с адаптивной частотой обновления от 1 до 60 Гц. Это помогает экономить заряд и одновременно сохранять плавность интерфейса там, где она нужна.
Пиковая яркость заявлена на уровне 3000 нит. Такой запас особенно полезен на улице, когда экран приходится читать под солнцем. Есть и функция циферблата-заставки, то есть Always-On Display. С ней часы больше похожи на обычный аксессуар, но автономность в таком режиме снижается.
Рамки вокруг экрана небольшие, полезная площадь составляет 83%. Поэтому часы не выглядят так, будто большой корпус нужен только ради маленькой рабочей области.
Интерфейс
Часы работают на HarmonyOS 6.1. Интерфейс у HUAWEI традиционно понятный: свайп сверху открывает быстрые настройки, снизу — уведомления, боковые свайпы переключают карточки с основными данными.
Поворотная кнопка вызывает меню приложений и помогает прокручивать интерфейс. Это удобнее, чем постоянно водить пальцем по экрану, особенно во время тренировки или на улице.
Меню можно настроить под себя. На часах доступны приложения, тренировки, измерения, настройки и полезные инструменты. Большинство базовых действий не требуют постоянного обращения к смартфону.
Есть динамик и микрофон. При подключении к телефону по Bluetooth часы можно использовать для звонков. Также динамик может озвучивать прогресс тренировки, например сообщать данные во время бега или велозаезда. Если эта функция мешает, ее можно отключить.
В целом интерфейс выглядит логичным. Главное, что часы не пытаются быть смартфоном на запястье. Они дают быстрый доступ к нужным функциям и не перегружают пользователя лишними действиями.
Приложение
Для подключения и настройки используется приложение Huawei Health. Через него можно смотреть данные активности, запускать и отслеживать тренировки, выбирать циферблаты, настраивать уведомления, будильники и другие функции.
В приложении собираются основные показатели:
шаги;
пульс;
уровень кислорода в крови;
сон;
стресс;
тренировки;
данные по здоровью.
Также через приложение можно работать с маршрутами, загружать дополнительные приложения для часов, настраивать управление камерой смартфона и менять параметры самого устройства.
Совместимость заявлена с Android 9.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше. Это плюс: часы не привязаны только к смартфонам HUAWEI.
Тренировки и функции
Именно в спортивных возможностях HUAWEI Watch Fit 5 Pro раскрываются сильнее всего. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок. Среди них есть бег, велосипед, плавание, йога, силовые тренировки, парусный спорт и другие виды активности.
Для бега предусмотрены ключевые показатели вроде пульса, темпа, калорий и интенсивности нагрузки. Есть показатель мощности бега. Он помогает лучше понимать, сколько усилий уходит на движение, а не просто смотреть на темп и расстояние.
Для велотренировок заявлены данные по уклону трассы, виртуальной мощности и виртуальному количеству оборотов педалей в минуту. Часы могут автоматически определять движение и паузы, чтобы статистика не искажалась лишним временем простоя. Также есть возможность подключить внешний измеритель мощности для отслеживания FTP.
Навигация тоже серьезная. Поддерживаются GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC. Для GPS, Galileo и QZSS указана двухдиапазонная работа, а для BeiDou — три диапазона. Это важно для тренировок на улице, особенно в городе, где сигнал может теряться между зданиями.
Еще одна интересная функция — маршруты на часах. В приложении можно загрузить схематическую карту пешего или велосипедного маршрута с контрольными точками, а затем ориентироваться по ней во время тренировки.
Отдельно стоит выделить мини-тренировки. Часы отслеживают движение 10 частей тела, предлагают 30 анимаций с упражнениями и пошагово показывают, что делать. Это не замена полноценному спорту, но хорошая функция для тех, кто долго сидит за рабочим столом и хочет хотя бы немного размяться в течение дня.
Есть и более редкая возможность — фридайвинг. HUAWEI Watch Fit 5 Pro поддерживают погружения на глубину до 40 метров, получили датчик глубины и функции для тренировок с задержкой дыхания. Для часов такого формата это нетипичная функция.
По здоровью набор тоже плотный. Часы отслеживают пульс, SpO2, эмоции и сон с помощью системы HUAWEI TruSense. Для сна используется алгоритм HUAWEI TruSleep 5.0: он анализирует фазы сна, стабильность сна, дыхание и пульс ночью.
Среди датчиков есть акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности, датчик ЭКГ и датчик глубины.
Из повседневных функций доступны музыка, барометр, калькулятор, удаленная съемка, кошелек, календарь, будильник, таймер, секундомер, фонарик и компас. Также заявлен диктофон. Встроенной памяти 64 ГБ, поэтому места под циферблаты, музыку, карты и приложения должно быть достаточно.
Циферблаты
С циферблатами у HUAWEI традиционно все хорошо. Можно выбирать разные темы, менять виджеты и настраивать экран под свои сценарии.
Для тренировок логичнее поставить информативный циферблат с пульсом, зарядом, шагами и активностью. Для обычного дня подойдет более спокойный вариант, где на первом месте время и базовые уведомления.
Есть и более развлекательные варианты. Например, циферблаты с анимированной пандой, которая реагирует на активность пользователя и связана с режимом мини-тренировок. В итоге часы можно быстро адаптировать под разные сценарии: спорт, работу, прогулки или спокойное повседневное использование.
Время работы
Автономность у HUAWEI Watch Fit 5 Pro хорошая, но не рекордная для часов HUAWEI. Заявленные показатели такие:
до 10 дней при минимальном использовании;
до 7 дней при обычном использовании;
до 4 дней с включенным циферблатом-заставкой;
около 60 минут для полной зарядки.
Для тонких часов с большим AMOLED LTPO-дисплеем это нормальный результат. Если не включать Always-On Display и не использовать постоянно тренировки с навигацией, заряжать часы каждый день не придется.
С включенным Always-On Display автономность заметно ниже, но это ожидаемо. Тут придется выбирать: либо экран всегда активен, либо часы работают дольше.
Итоги
HUAWEI Watch Fit 5 Pro — это уже не просто фитнес-часы с большим экраном, а более серьезная модель для спорта и повседневного использования. Здесь есть яркий AMOLED-дисплей, легкий корпус, сапфировое стекло, титановый безель, продвинутая навигация и хороший набор датчиков, включая ЭКГ и датчик глубины.
При этом часы сохранили главное преимущество линейки Watch Fit — удобный формат на каждый день. Они не выглядят громоздкими, подходят для сна, тренировок и обычного использования, а автономность до 7 дней в типичном сценарии позволяет не думать о зарядке каждый вечер.
Модель подойдет тем, кто хочет легкие умные часы с акцентом на спорт, здоровье и навигацию. Если нужны только уведомления, шаги и время, возможностей Watch Fit 5 Pro будет даже с запасом.