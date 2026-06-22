Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.

Линейка HUAWEI Watch Fit давно заняла отдельное место среди умных часов бренда. Это не классические круглые модели серии GT и не совсем простой фитнес-браслет с большим экраном. Скорее промежуточный вариант для тех, кому нужны легкие часы на каждый день, но с нормальным набором спортивных и умных функций.

Комплектация

HUAWEI Watch Fit 5 Pro как раз относятся к таким устройствам. Здесь сделали ставку на тонкий корпус, большой AMOLED-дисплей, продвинутые спортивные возможности и привычную для HUAWEI автономность. При этом приставка Pro в названии не просто для красоты. В модели есть сапфировое стекло, титановый безель, двухдиапазонная навигация, датчик ЭКГ, датчик глубины и поддержка фридайвинга до 40 метров. Давайте разбираться, что получилось.Комплект поставки стандартный. В коробке находятся сами часы, зарядная панель с кабелем и документация. Ничего лишнего, но все необходимое для начала использования есть. Зарядка беспроводная, полная зарядка занимает около 60 минут. Для часов такого формата это нормальный показатель.

Внешний вид

HUAWEI Watch Fit 5 Pro выглядят спортивно, но без ощущения совсем утилитарного гаджета. Корпус прямоугольный, с закругленными углами. За счет этого часы визуально ближе к фитнес-моделям, чем к классическим круглым смарт-часам. Габариты составляют 44,5 × 40,8 × 9,5 мм, вес без ремешка — около 30,4 грамма. На руке часы не должны ощущаться тяжелыми. Это важный момент, потому что подобные модели часто носят постоянно: днем, на тренировках и ночью для отслеживания сна.

оранжевая с градиентным нейлоновым ремешком;

белая с ремешком из фторэластомера;

черная с ремешком из фторэластомера.

Доступно три версии:

Оранжевая версия выглядит ярче и спортивнее. Она больше подходит тем, кто хочет сделать часы заметной частью образа. Белая и черная версии спокойнее, их проще вписать в повседневный стиль.По материалам модель стала интереснее. Рамка выполнена из алюминиевого сплава, безель — из титанового сплава. Экран прикрыт искусственным сапфировым стеклом с закругленными гранями. Для белой версии заявлено покрытие на основе микродугового оксидирования. Оно должно лучше сопротивляться загрязнениям и повседневному износу.Из органов управления здесь две кнопки: поворотная кнопка и боковая. Верхняя отвечает за меню и навигацию, нижнюю можно использовать для быстрого доступа к нужным функциям. По умолчанию это обычно тренировки.

Еще один момент — ремешки. Крепление удобное, но используются фирменные аксессуары. Это стоит учитывать, если хочется легко менять ремешки на сторонние варианты.

Дисплей

В целом дизайн получился удачным. Часы тонкие, легкие, аккуратные и при этом выглядят заметно дороже обычного фитнес-трекера.Экран — одна из сильных сторон HUAWEI Watch Fit 5 Pro. Здесь установлен AMOLED-дисплей диагональю 1,92 дюйма с разрешением 480 × 408 пикселей и плотностью 328 ppi. Картинка должна быть четкой, интерфейс — хорошо читаемым. Для часов это особенно важно: большую часть времени пользователь смотрит не на длинные тексты, а на короткие показатели — время, пульс, шаги, уведомления, темп во время тренировки.

Интерфейс

Отдельно стоит отметить LTPO-панель с адаптивной частотой обновления от 1 до 60 Гц. Это помогает экономить заряд и одновременно сохранять плавность интерфейса там, где она нужна.Пиковая яркость заявлена на уровне 3000 нит. Такой запас особенно полезен на улице, когда экран приходится читать под солнцем. Есть и функция циферблата-заставки, то есть Always-On Display. С ней часы больше похожи на обычный аксессуар, но автономность в таком режиме снижается.Рамки вокруг экрана небольшие, полезная площадь составляет 83%. Поэтому часы не выглядят так, будто большой корпус нужен только ради маленькой рабочей области.Часы работают на HarmonyOS 6.1. Интерфейс у HUAWEI традиционно понятный: свайп сверху открывает быстрые настройки, снизу — уведомления, боковые свайпы переключают карточки с основными данными. Поворотная кнопка вызывает меню приложений и помогает прокручивать интерфейс. Это удобнее, чем постоянно водить пальцем по экрану, особенно во время тренировки или на улице.

Меню можно настроить под себя. На часах доступны приложения, тренировки, измерения, настройки и полезные инструменты. Большинство базовых действий не требуют постоянного обращения к смартфону.

Есть динамик и микрофон. При подключении к телефону по Bluetooth часы можно использовать для звонков. Также динамик может озвучивать прогресс тренировки, например сообщать данные во время бега или велозаезда. Если эта функция мешает, ее можно отключить.

Приложение

шаги;

пульс;

уровень кислорода в крови;

сон;

стресс;

тренировки;

данные по здоровью.

В целом интерфейс выглядит логичным. Главное, что часы не пытаются быть смартфоном на запястье. Они дают быстрый доступ к нужным функциям и не перегружают пользователя лишними действиями.Для подключения и настройки используется приложение Huawei Health. Через него можно смотреть данные активности, запускать и отслеживать тренировки, выбирать циферблаты, настраивать уведомления, будильники и другие функции. В приложении собираются основные показатели:

Также через приложение можно работать с маршрутами, загружать дополнительные приложения для часов, настраивать управление камерой смартфона и менять параметры самого устройства. Совместимость заявлена с Android 9.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше. Это плюс: часы не привязаны только к смартфонам HUAWEI.

Тренировки и функции

Именно в спортивных возможностях HUAWEI Watch Fit 5 Pro раскрываются сильнее всего. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок. Среди них есть бег, велосипед, плавание, йога, силовые тренировки, парусный спорт и другие виды активности.

Для бега предусмотрены ключевые показатели вроде пульса, темпа, калорий и интенсивности нагрузки. Есть показатель мощности бега. Он помогает лучше понимать, сколько усилий уходит на движение, а не просто смотреть на темп и расстояние.

Для велотренировок заявлены данные по уклону трассы, виртуальной мощности и виртуальному количеству оборотов педалей в минуту. Часы могут автоматически определять движение и паузы, чтобы статистика не искажалась лишним временем простоя. Также есть возможность подключить внешний измеритель мощности для отслеживания FTP.Навигация тоже серьезная. Поддерживаются GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC. Для GPS, Galileo и QZSS указана двухдиапазонная работа, а для BeiDou — три диапазона. Это важно для тренировок на улице, особенно в городе, где сигнал может теряться между зданиями.Еще одна интересная функция — маршруты на часах. В приложении можно загрузить схематическую карту пешего или велосипедного маршрута с контрольными точками, а затем ориентироваться по ней во время тренировки. Отдельно стоит выделить мини-тренировки. Часы отслеживают движение 10 частей тела, предлагают 30 анимаций с упражнениями и пошагово показывают, что делать. Это не замена полноценному спорту, но хорошая функция для тех, кто долго сидит за рабочим столом и хочет хотя бы немного размяться в течение дня. Есть и более редкая возможность — фридайвинг. HUAWEI Watch Fit 5 Pro поддерживают погружения на глубину до 40 метров, получили датчик глубины и функции для тренировок с задержкой дыхания. Для часов такого формата это нетипичная функция.По здоровью набор тоже плотный. Часы отслеживают пульс, SpO2, эмоции и сон с помощью системы HUAWEI TruSense. Для сна используется алгоритм HUAWEI TruSleep 5.0: он анализирует фазы сна, стабильность сна, дыхание и пульс ночью. Среди датчиков есть акселерометр, гироскоп, магнитометр, оптический датчик пульса, барометр, датчик температуры, датчик освещенности, датчик ЭКГ и датчик глубины.

Из повседневных функций доступны музыка, барометр, калькулятор, удаленная съемка, кошелек, календарь, будильник, таймер, секундомер, фонарик и компас. Также заявлен диктофон. Встроенной памяти 64 ГБ, поэтому места под циферблаты, музыку, карты и приложения должно быть достаточно.

Циферблаты

С циферблатами у HUAWEI традиционно все хорошо. Можно выбирать разные темы, менять виджеты и настраивать экран под свои сценарии.

Для тренировок логичнее поставить информативный циферблат с пульсом, зарядом, шагами и активностью. Для обычного дня подойдет более спокойный вариант, где на первом месте время и базовые уведомления.

Есть и более развлекательные варианты. Например, циферблаты с анимированной пандой, которая реагирует на активность пользователя и связана с режимом мини-тренировок. В итоге часы можно быстро адаптировать под разные сценарии: спорт, работу, прогулки или спокойное повседневное использование.

Время работы

до 10 дней при минимальном использовании;

до 7 дней при обычном использовании;

до 4 дней с включенным циферблатом-заставкой;

около 60 минут для полной зарядки.

Автономность у HUAWEI Watch Fit 5 Pro хорошая, но не рекордная для часов HUAWEI. Заявленные показатели такие:

Итоги

Для тонких часов с большим AMOLED LTPO-дисплеем это нормальный результат. Если не включать Always-On Display и не использовать постоянно тренировки с навигацией, заряжать часы каждый день не придется. С включенным Always-On Display автономность заметно ниже, но это ожидаемо. Тут придется выбирать: либо экран всегда активен, либо часы работают дольше.HUAWEI Watch Fit 5 Pro — это уже не просто фитнес-часы с большим экраном, а более серьезная модель для спорта и повседневного использования. Здесь есть яркий AMOLED-дисплей, легкий корпус, сапфировое стекло, титановый безель, продвинутая навигация и хороший набор датчиков, включая ЭКГ и датчик глубины.При этом часы сохранили главное преимущество линейки Watch Fit — удобный формат на каждый день. Они не выглядят громоздкими, подходят для сна, тренировок и обычного использования, а автономность до 7 дней в типичном сценарии позволяет не думать о зарядке каждый вечер.Модель подойдет тем, кто хочет легкие умные часы с акцентом на спорт, здоровье и навигацию. Если нужны только уведомления, шаги и время, возможностей Watch Fit 5 Pro будет даже с запасом.