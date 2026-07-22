Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch Ultra 2, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 800 мАч. Новинку также оснастили процессором Qualcomm Snapdragon Wear Elite Platform, AMOLED-экраном с пиковой яркостью 5000 нит, 47-мм титановым корпусом с уменьшенной на 12% толщиной, новыми спортивными функциями (например бег по пересеченной местности с анализом рельефа или система контроля гидратации), защитой от воды в соответствии со степенью IP69K, водонепроницаемостью до 10 АТМ и сертификацией EN13319, датчиками BioActive для измерения ЭКГ, анализа состава тела, температуры кожи, обнаружения признаков апноэ сна на базе алгоритмов ИИ, оценкой состояния сердечно-сосудистой системы, предустановленной операционной системой Wear OS 7 с прошивкой One UI 9 Watch, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой двухдиапазонного GPS (L1+L5), Wi-Fi, NFC, Bluetooth и LTE. Часы появятся в продаже 21 августа.

Обзор Dido AI Fit Pro. Доступные умные часы GPS…
Умные часы Dido AI Fit Pro оснащены GPS-модулем, поддерживающим отслеживание маршрута тренировки без пост…
Глобальная версия часов Redmi Watch 6 готова к выходу …
На международном сайте компании Xiaomi появились страницы умных часов Redmi Watch 6 и Redmi Watch 6 NFC, …
Часы Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic оце…
Компания Timex пополнила ассортимент дайверских часов моделью Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automat…
Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега…
Мы изучали ряд новинок от Amazfit, объединенных поддержкой оффлайн картографией и тогда отмечали что комп…
HONOR представила умные часы Watch 6…
Компания HONOR официально представила новые умные часы HONOR Watch 6, ориентированные на пользователей, к…
Часы Casio G-Shock MTG-B4000BD-1AJF оценили в $1300 …
Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MTG-B4000BD-1AJF, одной из особенн…
Представлены часы Casio G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 с MIP-д…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5, которая были создана в п…
ASUS анонсировала умные часы VivoWatch 6 Plus…
Сегодня на выставке Computex 2026 компания ASUS официально представила новые умные часы под названием Viv…
Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLEDОбзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картамиОбзор Amazfit Active 3 Premium. Умные часы для бега с оффлайн картами
Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.Обзор HUAWEI Watch Fit 5 Pro: умные часы для спорта и повседневности.
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor