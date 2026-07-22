Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Компания Samsung пополнила ассортимент умных часов моделью Galaxy Watch Ultra 2, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 800 мАч. Новинку также оснастили процессором Qualcomm Snapdragon Wear Elite Platform, AMOLED-экраном с пиковой яркостью 5000 нит, 47-мм титановым корпусом с уменьшенной на 12% толщиной, новыми спортивными функциями (например бег по пересеченной местности с анализом рельефа или система контроля гидратации), защитой от воды в соответствии со степенью IP69K, водонепроницаемостью до 10 АТМ и сертификацией EN13319, датчиками BioActive для измерения ЭКГ, анализа состава тела, температуры кожи, обнаружения признаков апноэ сна на базе алгоритмов ИИ, оценкой состояния сердечно-сосудистой системы, предустановленной операционной системой Wear OS 7 с прошивкой One UI 9 Watch, 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, поддержкой двухдиапазонного GPS (L1+L5), Wi-Fi, NFC, Bluetooth и LTE. Часы появятся в продаже 21 августа.