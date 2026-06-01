Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED

На днях в России стартовали продажи умных часов Amazfit Bip Max, представленные в доступном ценовом сегменте и ориентированные на широкую аудиторию. Особенностью новинки стал контрастный и яркий 2.07-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 3000 нит, емкий аккумулятор, обеспечивающий до 20 дней автономной работы, библиотека спортивных профилей с ИИ-тренером Zepp Coach, обновленная система BioTracker и 4 Гбайт встроенной памяти для хранения оффлайн-карт.

Комплектация

Компактная упаковка с минималистичным оформлением. В комплект входит ремешок, зарядник с магнитным креплением, документация.

Внешний вид

Часы выделяются на запястье, корпус из стали с выверенными линиями. Смотрятся стильно и не бюджетно. Защита от пыли и воды 5АТМ, позволяющая погружаться на глубину до 50 метров.

Понравилось исполнение лицевой стороны, без «водопада» по периметру с ровным переходом в зону экрана. Установлено защитное стекло, устойчивое к появлению царапин.

Помимо взаимодействия с интерфейсом с помощью сенсора доступно управление с помощью двух механических кнопок на правой грани. Они будут работать даже при попадании воды на экран. У кнопок мелкотекстурный рисунок, упрощающий обнаружение слепым методом. Для срабатывание нужно небольшое усилие, ложные касания при ношении, например под рубашкой, исключены.

Часы оснащены микрофоном и динамиком. Amazfit Bip Max можно использовать для громкой связи, слышимость отличная. Также на динамик выводятся входящие уведомления от приложений и подсказки в режиме активной тренировки.

С внутренней стороны по центру новый сенсор Biotracker 6.0, первоначально устанавливаемый только в модели верхнего ценового сегмента. У него улучшены встроенные алгоритмы отслеживания частоты сердечных сокращений Heart Rate Algoritm v4 и уровня насыщения крови кислородом. Помимо этого ведется учет сна с анализом временного интервала для засыпания и фаз сна с собственным алгоритом Sleep Algoritm v4.

Комплектуются качественном исполненным ремешком из гипоаллергенного силикона типоразмера 22 мм. Для фиксации используется распространённый тип замка, упрощающий поиск и подбор аксессуаров. Обхват регулируется, подойдут часы для аудитории разного возраста и пола.

По опыту длительного ношения, кожу запястья не раздражало, во время активных тренировок не создавали дискомфорта. Весят 53 граммы, удобны.

Для зарядки используется комплектный зарядный кредл с магнитным замком. Фиксируется на корпусе прочно, во время зарядки не смещается. Для подачи питания подключается USB-С кабель.

Оснащаются AMOLED-матрицей с большой диагональю 2.07 дюймов с пиковой яркостью до 3000 нит. Разрешение 432х514 пикселей. Тестировал Amazfit Bip Max в течение нескольких недель преимущественно в солнечную погоду. Часы сохраняли читаемость выводимой информации при прямом попадании солнечных лучей, а также при эксплуатации в помещении. Поддерживают режим Always-on-Display, для которого в настройках можно задать режим работы этого режима по расписанию.

Софт

Для эксплуатации потребуется провести сопряжение с фирменным приложением Zepp от Amazfit. После создания профиля, находим устройство по QR-коду. Интерфейс приложения интуитивен и делает акцент на анализе собираемых данных по активности. Помимо шагов, ведется расчет оценки Biocharge, для которой берется сразу комплекс данных в динамике.

Здесь уделили внимание не только активности и расчету нагрузки, но и необходимости восстановления. Такой комплексный подход дает полную картину и предотвращает истощение или возникновение проблем со здоровьем. В отдельной вкладке ведется подробный анализ сна с фазами и своей метрикой.

Доступен ИИ-ассистент Zepp Flow с ответами на сообщение, записью голосовых заметок, управлению музыкой. Поддерживается поддержка мини-приложений, расширяющих функционал часов. Во вкладке настроек также загружается оффлайн карта выбранных регионов или участков. Поддерживаются карты с рельефом и детальные карты горнолыжных курортов. Под хранение приложений и карт доступно 4 Гбайт встроенной памяти, хватает этого с очень большим запасом.

Для тренировок предлагается библиотека профилей, включающая традиционные виды активности и даже экзотичные виды спорта. Журнал тренировок с детальным анализом проведенных активностей. Функция оценки прогресса во время тренировок в реальном времени, прогноз до финиша, субъективная оценка нагрузки после тренировки.

Тесты

Возможность предварительного создания маршрута тренировки перед пробежкой или выездом на велосипеде. Интеграция с сервисами TrainingPeaks, Runna и другими с импортом тренировочных планов. Добавлен тренировочный календарь.Использовал Amazfit Bip Max в течение нескольких недель. Понравился минимализм и общая эргономика, позволяющая непрерывно носить часы в обычных сценариях, во время проведении тренировок, а также не снимать на время сна. Отмечу удобство взаимодействия с интерфейсом с помощью кнопок, было особенно актуально во время плавания в бассейне. Сами тренировки запускаются в два нажатия, нажимаем верхнюю кнопку и из списка запускаем нужный тип из библиотеки, включающей более 150 таких профилей. Короткий таймер до старта и можно приступать.

При активно запущенном спортивном профиле на экране отображается сводный набор данных с количеством шагов, временем, пульсом и другими параметрами, характерными для этого профиля. Переключая экран можно посмотреть пульс в динамике. После завершения останавливаем и можем видеть детальную сводку, более расширенный анализ уже через приложение на смартфоне.

Несмотря на невысокую стоимость качественный навигационный модуль с коротким временем на холодный старт и точным позиционированием. Его наличие повышает точность собираемых данных, а также дает полезную информацию во время самой тренировки. Создав маршрут, сверяем его при пробежке или во время езды. Экран с высокой яркостью и контрастностью при этом обеспечивает информативность и в дневное, и в ночное время.

Не занимаюсь профессионально спортом, у меня любительский уровень и эти часы полностью закрывают все потребности. При этом отлично себя показали в разных видах активности, включая велосипед, бассейн, бег и пеших прогулках.

Автономность

Итоги

Установленный тут оптический датчик сердечного ритма эффективно справлялся с тренировками средней интенсивности, давая возможность контролировать пульс в динамике и поддерживать его в нужной кардиозоне. Есть и стимулы для поддержания активности в виде встроенной системы с достижениями и наградами (ачивками, как в играх), а также интеграция с Apple Health и Google Fit.Емкость встроенного аккумулятора 550 мАч. В сравнении с Bip 6 время автономной работы было увеличено. При активном использовании и запуске отслеживания тренировок получаем до 10 дней, а при обычном сценарии в виде умных часов – до 20 дней. Отличные результаты с учетом типа установленной матрицы и модуля GPS.Amazfit Bip Max станут хорошим выбором для тех кто занимается фитнесом, групповыми занятиями, не профессиональными тренировками и другими видами активностей. В доступном ценовом сегменте они предлагают хорошее техническое исполнение, продвинутое программное обеспечение с оффлайн картами и ИИ-помощником, AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 нит, до 20 дней автономной работы.