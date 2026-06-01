Обзор Amazfit Bip Max. Доступные часы с оффлайн картами, ИИ и AMOLED

Понравилось исполнение лицевой стороны, без «водопада» по периметру с ровным переходом в зону экрана. Установлено защитное стекло, устойчивое к появлению царапин.
Помимо взаимодействия с интерфейсом с помощью сенсора доступно управление с помощью двух механических кнопок на правой грани. Они будут работать даже при попадании воды на экран. У кнопок мелкотекстурный рисунок, упрощающий обнаружение слепым методом. Для срабатывание нужно небольшое усилие, ложные касания при ношении, например под рубашкой, исключены.
Часы оснащены микрофоном и динамиком. Amazfit Bip Max можно использовать для громкой связи, слышимость отличная. Также на динамик выводятся входящие уведомления от приложений и подсказки в режиме активной тренировки.
С внутренней стороны по центру новый сенсор Biotracker 6.0, первоначально устанавливаемый только в модели верхнего ценового сегмента. У него улучшены встроенные алгоритмы отслеживания частоты сердечных сокращений Heart Rate Algoritm v4 и уровня насыщения крови кислородом. Помимо этого ведется учет сна с анализом временного интервала для засыпания и фаз сна с собственным алгоритом Sleep Algoritm v4.
Комплектуются качественном исполненным ремешком из гипоаллергенного силикона типоразмера 22 мм. Для фиксации используется распространённый тип замка, упрощающий поиск и подбор аксессуаров. Обхват регулируется, подойдут часы для аудитории разного возраста и пола.
По опыту длительного ношения, кожу запястья не раздражало, во время активных тренировок не создавали дискомфорта. Весят 53 граммы, удобны.
Для зарядки используется комплектный зарядный кредл с магнитным замком. Фиксируется на корпусе прочно, во время зарядки не смещается. Для подачи питания подключается USB-С кабель.
Оснащаются AMOLED-матрицей с большой диагональю 2.07 дюймов с пиковой яркостью до 3000 нит. Разрешение 432х514 пикселей. Тестировал Amazfit Bip Max в течение нескольких недель преимущественно в солнечную погоду. Часы сохраняли читаемость выводимой информации при прямом попадании солнечных лучей, а также при эксплуатации в помещении. Поддерживают режим Always-on-Display, для которого в настройках можно задать режим работы этого режима по расписанию.
Здесь уделили внимание не только активности и расчету нагрузки, но и необходимости восстановления. Такой комплексный подход дает полную картину и предотвращает истощение или возникновение проблем со здоровьем. В отдельной вкладке ведется подробный анализ сна с фазами и своей метрикой.
Доступен ИИ-ассистент Zepp Flow с ответами на сообщение, записью голосовых заметок, управлению музыкой. Поддерживается поддержка мини-приложений, расширяющих функционал часов. Во вкладке настроек также загружается оффлайн карта выбранных регионов или участков. Поддерживаются карты с рельефом и детальные карты горнолыжных курортов. Под хранение приложений и карт доступно 4 Гбайт встроенной памяти, хватает этого с очень большим запасом.
Для тренировок предлагается библиотека профилей, включающая традиционные виды активности и даже экзотичные виды спорта. Журнал тренировок с детальным анализом проведенных активностей. Функция оценки прогресса во время тренировок в реальном времени, прогноз до финиша, субъективная оценка нагрузки после тренировки.
Возможность предварительного создания маршрута тренировки перед пробежкой или выездом на велосипеде. Интеграция с сервисами TrainingPeaks, Runna и другими с импортом тренировочных планов. Добавлен тренировочный календарь.
При активно запущенном спортивном профиле на экране отображается сводный набор данных с количеством шагов, временем, пульсом и другими параметрами, характерными для этого профиля. Переключая экран можно посмотреть пульс в динамике. После завершения останавливаем и можем видеть детальную сводку, более расширенный анализ уже через приложение на смартфоне.
Несмотря на невысокую стоимость качественный навигационный модуль с коротким временем на холодный старт и точным позиционированием. Его наличие повышает точность собираемых данных, а также дает полезную информацию во время самой тренировки. Создав маршрут, сверяем его при пробежке или во время езды. Экран с высокой яркостью и контрастностью при этом обеспечивает информативность и в дневное, и в ночное время.
Не занимаюсь профессионально спортом, у меня любительский уровень и эти часы полностью закрывают все потребности. При этом отлично себя показали в разных видах активности, включая велосипед, бассейн, бег и пеших прогулках.
Установленный тут оптический датчик сердечного ритма эффективно справлялся с тренировками средней интенсивности, давая возможность контролировать пульс в динамике и поддерживать его в нужной кардиозоне. Есть и стимулы для поддержания активности в виде встроенной системы с достижениями и наградами (ачивками, как в играх), а также интеграция с Apple Health и Google Fit.