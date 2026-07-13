Часы Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic оценили в $1000

Компания Timex пополнила ассортимент дайверских часов моделью Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic, которая способна выдержать погружение на глубину до 300 метров. Новинка характеризуется корпусом из титанового сплава, диаметром 44 мм, толщиной 15 мм, однонаправленным вращающимся безелем с керамической вставкой, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, автоматическим гелиевым клапаном (HEV), японским автоматическим механизмом Miyota 8215 с 21 камнем, черным 20-мм ремешком из специального каучукового материала HNBR с системой быстрой замены. Пользователи могут выбирать из двух вариантов: первый с черным циферблатом и люминесцентными метками, а второй с зеленым циферблатом и японским люминофором Nemoto LumiNova SG2200. Цена часов составляет 1000 долларов.