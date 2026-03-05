Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения

Не так давно мы проводили детальное изучение премиальных GPS-часов SUUNTO Race для занятий спортом и наблюдения за здоровьем. В этом году на рынке появилась обновлённая модель RACE 2 – второе поколение часов, в которых реализованы все последние достижения и новейшие разработки в области спортивного мониторинга.

Часы SUUNTO Race 2 ориентированы на бегунов и трейлранеров, велосипедистов, триатлонистов, походников, любителей активного образа жизни. Модель объединяет в себе передовые технологии, превосходный дизайн и высокую точностью измерений.

Увеличен размер дисплея с 1.43 дюймов до 1.5 при том же размере корпуса;

До 2000 нит увеличена яркость AMOLED-экрана, что облегчает считывание данных и прокладывание маршрута даже при слабом освещении;

Разрешение дисплея 466х466 пикселей;

Уменьшилась толщина корпуса - с 13.3 мм до 12.5 мм, снизился вес - с 83 до 76 граммов;

Сохранен способ крепления ремешков и его типоразмер, что обеспечило совместимость между поколениями;

Улучшен оптический датчик сердечного ритма;

Увеличен объем внутренней памяти;

Новинка оснащена одной из самых долговечных батарей в своем классе – она до 18 часов в режиме умных часов, до 55 часов при использовании GPS;

Усовершенствован кабель для зарядки;

Добавлена связь со спортивными наушниками SUUNTO Wing 2 с прямым голосовым управлением.

Премиальной дизайн и материалы

Сравним SUUNTO Race и Race 2: по сложившейся традиции, сначала остановимся на изменениях ключевых показателей.

SUUNTO Race 2 поставляются в коробке с фирменным тематическим оформлением. В комплекте поставки - зарядный кредл с магнитным креплением, силиконовый ремешок, документация.

Можно обратить внимание, что конструкция зарядного кредла была улучшена – теперь это кабель с защитной оплеткой, устойчивый к перегибам и запутыванию, с универсальным разъемом USB-C и надежной фиксацией магнитами сразу в трех точках.

Корпус стал тоньше и легче, но при этом размер экрана увеличился, что сделало использование часов еще более удобным и приятным.

Как и их предшественник, новые часы Race 2 доступны в двух версиях: в корпусе с титановым и стальным безелем. Модель с титаном легче, но и дороже.

Цвет корпуса и ремешка часов на фото называется Coral Orange. Помимо него есть еще три варианта для модели в корпусе из стали и два для титанового корпуса – можно выбрать яркие спортивные так и классические темные расцветки. Ремешок часов шириной 22 мм с удобным замковым креплением обеспечивает комфортное круглосуточное использование часов. Отмечу, что даже при длительной тренировке не сталкивался с дискомфортом или раздражением кожи под ремешком.

На правой грани SUUNTO Race 2 имеются две механические кнопки управления и цифровая коронка для взаимодействия с меню и быстрого прокручивания. Управлять устройством также удобно через сенсорный экран. Дисплей отзывчивый, реагирует на касания корректно, приложения и функции запускаются быстро.

Как мы уже отмечали, яркость экрана AMOLED с диагональю 1.5 дюйма с разрешением 466х466 пикселей увеличена до 2000 нит. Для пользователя это заметно улучшит читаемость выводимой информации при эксплуатации под прямыми солнечными лучам или при слабом освещении. Дисплей обеспечивает высокий контраст изображения и четкость шрифта. Поддерживается режим Always-On-Display с упрощенным интерфейсом в режиме сна.

Возможности приложения SUUNTO

Внешний вид циферблата в модели второго поколения был также изменен – появилась возможность отображать на экране больше полезной информации, не перегружая его при этом графикой. Можно настроить экран под себя, выбрав конкретные функции, нужные именно вам. Свайпом выводится набор виджетов с данными по активности и отслеживаемым параметрам: нажав на выбранный, получаем подробную информацию. Во время изучения новинки обратил внимание на улучшение работы по отслеживанию сна. Часы, помимо определения фаз сна, ведут мониторинг частоты сердечного ритма, его изменений в динамике, представляют общую оценку состояния организма и уровня стресса.Как всегда, важным аспектом нашего обзора является приложение SUUNTO. Доступно оно на iOS и Android. С помощью этого приложения проводится первое сопряжение, индивидуальная настройка, а в дальнейшем ведется сбор данных активности. Интерфейс приложения на русском языке, объединяет устройства производителя в общую экосистему.

На главном экране выводится информация о последней отслеживаемой тренировке, набор выбранных виджетов. Как и на часах, нажав на выбранный виджет, получаем подробную аналитику за разные периоды времени.

С помощью приложения можно загрузить карту выбранного региона в память SUUNTO Race 2 с последующей возможностью автономного использования без активного соединения со смартфоном. Топографическая точность загружаемых карт высокая. Для удобства карты разделяются на отдельные регионы, позволяя пользователю скачать только актуальные для области.

Сопряжение часов Race 2 с наушниками Wing 2

Тренировки с Race 2

Также в приложении можно добавлять и удалять виджеты, производить детальные настройки циферблата. Приложение содержит набор из 115 готовых программ тренировок. При этом есть различные типы тренировок, представленные в виде профилей, включают они даже зимние виды спорта. Существует возможность в дальнейшем просматривать маршрут для бега с экрана часов.Не так давно мы проводили тестирование SUUNTO Wing 2 , с этими наушниками часы Race 2 объединяются в единую экосистему и могут соединяться напрямую. Такое сопряжение двух спортивных устройств выводит занятия спортом на новый уровень: вы можете получать через наушники голосовые уведомления, подсказки и команды с часов, а также прослушивать музыку или аудиофайлы в ходе тренировки или при прохождении дистанции. Работа наушников и часов в связке повышает эффективность, информативность и безопасность тренировок.Чтобы запустить тренировку, перед началом занятия следует выбрать нужный спортивный профиль в меню. При необходимости используем дополнительные настройки и параметры, включая возможность для некоторых типов тренировок добавить отображение маршрута на карте. В этом случае поставить точки на карте и составить маршрут можно как самостоятельно, так и использовав данные, предоставленные спортивным сообществом. При запуске тренировки с загруженным в часы готовым маршрутом, в случае схода с дистанции Race 2 выводят на экран соответствующее предупреждение.

Для отслеживания результатов тренировки можно выбрать актуальные типы параметров, задать цель. Нажимаем старт, запускается таймер отсчета начала занятия. Завершили тренировку – останавливаем таймер, и на экране часов можем видеть сводную аналитику с показателями. Еще более подробная информация будет доступна при просмотре через приложение.

В модели SUUNTO Race 2 усовершенствована возможность сопряжения с внешними датчиками. Теперь можно соединить пару датчиков - это может быть актуально для велоспорта и других видов активности.

С часами можно соединить велокомпьютер и нагрудный монитор сердечного ритма, при этом будут собираться параметры сразу двух типов датчиков одновременно. В приборах прошлого поколения такая возможность была ограничена только одним датчиком.

В сравнении с моделью SUUNTO Race, в часах второго поколения увеличилась точность работы встроенного оптического пульсометра на запястье. Для большинства пользователей это означает повышение качества уровня данных без необходимости использования внешнего датчика.

Помимо привычного набора отдельных параметров, система выводит обобщенную оценку активности. Это оценки TSB, CTL, TSS. На основе этих данных можно проанализировать уровень загруженности организма, общую активность в динамике и принять решение, повышать ли нагрузку или, наоборот, выделить больше времени на восстановление. При оценке восстановления часы учитывают не только активность, но и качество сна.

Итоги

Заявленное улучшение времени автономной работы соответствует действительности - при использовании GPS работают до 55 часов. В режиме эксплуатации в качестве часов и для просмотра уведомлений от приложений со смартфона получаем более 7 дней без подзарядки.Новинка второго поколения Race 2 по всем показателям превзошла Race - одну из лучших моделей спортивных часов SUUNTO. Яркий дисплей с диагональю 1.5 дюйма с пиковой яркостью в 2000 нит, улучшенный оптический датчик сердечного ритма, увеличенное время автономной работы, отслеживание дополнительных параметров во время сна, объединение в общую экосистему с новыми спортивными наушниками Wing 2, возможность соединения с двумя внешними датчиками одновременно, стильный корпус, лёгкий вес часов и удобный быстросъёмный ремешок - все это полностью соответствует актуальным запросам спортсменов и любителей активного образа жизни.Реклама АО «НАВИКОМ», ИНН 7716023555, erid: 2VtzqvpYYjN