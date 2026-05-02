Глобальная версия часов Redmi Watch 6 готова к выходу

На международном сайте компании Xiaomi появились страницы умных часов Redmi Watch 6 и Redmi Watch 6 NFC, которые были выпущены в Китае еще осенью прошлого года. Цены на новинки пока не раскрываются, но, судя по всему, глобальный релиз состоится в самое ближайшее время.

Напомним, что часы имеются в своем оснащении 2,07-дюймовый дисплей AMOLED с четырьмя симметричными 2-мм рамками, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой режима AoD, алюминиевый корпус с заводной головкой из нержавеющей стали, водозащиту уровня 5 АТМ, аккумулятор ёмкостью 550 мАч со временем автономной работы до 24 дней, зарядку через магнитный коннектор, программную оболочку HyperOS 3, 150 спортивных режимов, датчики для круглосуточного отслеживания частоты сердечного ритма, уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса, две антенны L1 и модуль NFC в соответствующей версии. В Китае на старте продаж за часы просили эквивалент 85 долларов. Глобальная версия явно будет дороже.