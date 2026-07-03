Часы Casio PRO TREK PRJ-01 оценили в 155 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент туристических часов серией PRO TREK PRJ-01, в которую вошли модели 01-1JF, 01AE-7JR и 01AE-8JR. Новинки характеризуются аналоговым циферблатом с тремя стрелками и отображением даты, корпусом с габаритами 44,4:39,1:11,6 мм и массой 32 грамма, корпусом, задней панелью и быстросъемным ремешком из биопластика, минеральным защитным стеклом, вращающимся безелем, защитой от воды до 10 атмосфер, поддержкой зарядки от солнца, люминесцентным покрытием NeoBright для отображения в темноте и комплектным карабином для закрепления часов к рюкзаку, одежде и к запястью. Часы обойдутся на дебютном японском рынке в эквивалент 155 и 195 долларов в зависимости от модели.